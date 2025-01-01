І це не індекс маси тіла. Простий 30-секундний тест, щоб дізнатися, чи є у вас надмірна вага

На вашу вагу можуть впливати численні фактори, зокрема генетика, вік, хвороба, травма, харчування та кількість фізичних вправ. Це також може поставити вас під загрозу ряду небезпечних захворювань і станів, якщо у вас є надмірна вага.

Як за 30 секунд дізнатися, чи є у вас зайва вага, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на British Heart Foundation .

Як швидко дізнатися, чи є у вас надмірна вага

За даними Британського кардіологічного фонду, оновлені рекомендації містять інформацію щодо нового способу визначення того, чи може ваша вага впливати на ризик для здоров’я.

Зокрема, обсяг вашої талії повинен дорівнювати половині вашого зросту.

Все дуже просто - вам просто потрібно виміряти свій зріст і талію, щоб отримати результати.

Наприклад, якщо ваш зріст 170 см, то окружність вашої талії має бути менше 85 см.

Ваша талія - це середина між нижньою частиною ваших ребер і верхньою частиною стегон - не обов’язково там, де знаходиться пояс на вашому одязі.

Хоча це лише приблизний показник, ця система має деякі переваги порівняно з індексом маси тіла (ІМТ).

Об’єму талії дуже швидко виміряти та зрозуміти, чи не маєте ви зайвої ваги.

Це працює як орієнтир, оскільки накопичення жиру навколо середини пов’язане з більшим ризиком захворювань серця та кровообігу, ніж у порівнянні з жиром, накопиченим в інших місцях, наприклад, навколо стегон і стегон.

Також легше запам’ятати, ніж стандартні вказівки щодо окружності талії, де розміри, які піддають вас підвищеному ризику, відрізняються для чоловіків і жінок, а в деяких випадках можуть навіть відрізнятися для людей різного етнічного походження.