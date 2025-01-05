6 советов как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещенки"

В современном мире, где стресс является частью повседневной жизни, а доступ к обработанной пище чрезвычайно прост, многие люди сталкиваются с так называемым гедоническим голодом. Это желание есть не из-за физиологической потребности, а как реакция на психологическое истощение или потребность в положительных эмоциях.
Как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещьонки", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Часто после тяжелого дня человек "вознаграждает" себя вкусными, но малополезными продуктами - сладостями, жареным или едой с высоким содержанием жиров и углеводов. Такие продукты вызывают кратковременный всплеск энергии, который быстро исчезает, оставляя чувство усталости и вины.
В январе 2024 года турецкое исследование показало, что люди с высоким уровнем гедонического голода часто имеют низкую самооценку и склонность к самокритике. Постоянное "вознаграждение" едой может не только привести к набору веса, но и ухудшить психологическое состояние из-за потери контроля над собственным поведением.
Один из способов преодолеть эту проблему - осознанное питание. Оно помогает обратить внимание на выбор еды и её влияние на эмоциональное состояние. Вот основные рекомендации:
Исследования показывают, что осознанное питание может быть столь же эффективным в достижении здорового веса, как и традиционные программы похудения. Мета-анализ 10 исследований показал, что оно помогает не только снижать вес, но и поддерживать его стабильность в долгосрочной перспективе.
Если самостоятельно справиться с гедоническим голодом трудно, специалисты рекомендуют обратиться к психологу, который специализируется на эмоциональном питании. Он поможет разобраться в причинах поведения и избавиться от нездоровых привычек.
Гедонический голод - это не только проблема питания, но и вопрос психологического благополучия. Осознанное отношение к еде может стать шагом к более здоровой и гармоничной жизни.
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