6 порад як побороти голод від скуки і не наїдатися "запрещьонки"

У сучасному світі, де стрес є частиною повсякденного життя, а доступ до обробленої їжі надзвичайно простий, багато людей стикаються з так званим гедонічним голодом. Це бажання їсти не через фізіологічну потребу, а як реакцію на психологічне виснаження або потребу в позитивних емоціях.

Як побороти голод від скуки і не наїдатися "запрещьонки", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Гедонічний голод: що це і як він впливає на нас

Часто після важкого дня людина "винагороджує" себе смачними, але малокорисними продуктами - солодощами, смаженим або їжею з високим вмістом жирів і вуглеводів. Такі продукти викликають короткочасний сплеск енергії, який швидко зникає, залишаючи відчуття втоми та провини.

У січні 2024 року турецьке дослідження виявило, що люди з високим рівнем гедонічного голоду часто мають низьку самооцінку та схильність до самокритики. Постійна "винагорода" їжею може не лише призвести до набору ваги, але й погіршити психологічний стан через втрату контролю над власною поведінкою.

Як боротися з гедонічним голодом?

Один із способів подолати цю проблему - усвідомлене харчування. Воно допомагає звернути увагу на вибір їжі та її вплив на емоційний стан. Ось основні рекомендації:

Уповільнити темп прийому їжі. Їсти повільно, ретельно пережовуючи кожен шматочок.

Їсти повільно, ретельно пережовуючи кожен шматочок. Усунути відволікаючі фактори. Їсти без телевізора, телефону чи інших джерел шуму.

Їсти без телевізора, телефону чи інших джерел шуму. Звертати увагу на сигнали тіла. Їсти тільки до фізичного насичення, а не до повного переїдання.

Їсти тільки до фізичного насичення, а не до повного переїдання. Розрізняти голод та емоційну тягу. Чи справді ви голодні, чи просто шукаєте способу зняти стрес?

Чи справді ви голодні, чи просто шукаєте способу зняти стрес? Цінувати їжу. Насолоджуватися смаком, текстурою та ароматом страв.

Насолоджуватися смаком, текстурою та ароматом страв. Помічати вплив їжі на настрій. Які емоції викликає їжа після її споживання?

Наукові підтвердження ефективності усвідомленого харчування

Дослідження свідчать, що усвідомлене харчування може бути настільки ж ефективним у досягненні здорової ваги, як і традиційні програми схуднення. Мета-аналіз 10 досліджень показав, що воно допомагає не лише знижувати вагу, але й підтримувати її стабільність у довгостроковій перспективі.

Коли варто звернутися до психолога?

Якщо самостійно впоратися з гедонічним голодом важко, фахівці рекомендують звернутися до психолога, який спеціалізується на емоційному харчуванні. Він допоможе розібратися в причинах поведінки та позбутися нездорових звичок.

Гедонічний голод - це не лише проблема харчування, а й питання психологічного благополуччя. Усвідомлене ставлення до їжі може стати кроком до більш здорового та гармонійного життя.