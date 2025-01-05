6 советов как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещенки"

В современном мире, где стресс является частью повседневной жизни, а доступ к обработанной пище чрезвычайно прост, многие люди сталкиваются с так называемым гедоническим голодом. Это желание есть не из-за физиологической потребности, а как реакция на психологическое истощение или потребность в положительных эмоциях.

Как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещьонки", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Гедонический голод: что это и как он влияет на нас

Часто после тяжелого дня человек "вознаграждает" себя вкусными, но малополезными продуктами - сладостями, жареным или едой с высоким содержанием жиров и углеводов. Такие продукты вызывают кратковременный всплеск энергии, который быстро исчезает, оставляя чувство усталости и вины.

В январе 2024 года турецкое исследование показало, что люди с высоким уровнем гедонического голода часто имеют низкую самооценку и склонность к самокритике. Постоянное "вознаграждение" едой может не только привести к набору веса, но и ухудшить психологическое состояние из-за потери контроля над собственным поведением.

Как бороться с гедоническим голодом?

Один из способов преодолеть эту проблему - осознанное питание. Оно помогает обратить внимание на выбор еды и её влияние на эмоциональное состояние. Вот основные рекомендации:

Замедлить темп приема пищи. Есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек.

Есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Устранить отвлекающие факторы. Есть без телевизора, телефона или других источников шума.

Есть без телевизора, телефона или других источников шума. Обращать внимание на сигналы тела. Есть только до физического насыщения, а не до полного переедания.

Есть только до физического насыщения, а не до полного переедания. Различать голод и эмоциональную тягу. Действительно ли вы голодны или просто ищете способа снять стресс?

Действительно ли вы голодны или просто ищете способа снять стресс? Ценить еду. Наслаждаться вкусом, текстурой и ароматом блюд.

Наслаждаться вкусом, текстурой и ароматом блюд. Замечать влияние еды на настроение. Какие эмоции вызывает еда после ее потребления?

Научные подтверждения эффективности осознанного питания

Исследования показывают, что осознанное питание может быть столь же эффективным в достижении здорового веса, как и традиционные программы похудения. Мета-анализ 10 исследований показал, что оно помогает не только снижать вес, но и поддерживать его стабильность в долгосрочной перспективе.

Когда стоит обратиться к психологу?

Если самостоятельно справиться с гедоническим голодом трудно, специалисты рекомендуют обратиться к психологу, который специализируется на эмоциональном питании. Он поможет разобраться в причинах поведения и избавиться от нездоровых привычек.

Гедонический голод - это не только проблема питания, но и вопрос психологического благополучия. Осознанное отношение к еде может стать шагом к более здоровой и гармоничной жизни.