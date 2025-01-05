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6 советов как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещенки"

Воскресенье 05 января 2025 15:27
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6 советов как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещенки" Фото: Как побороть жажду есть от скуки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

В современном мире, где стресс является частью повседневной жизни, а доступ к обработанной пище чрезвычайно прост, многие люди сталкиваются с так называемым гедоническим голодом. Это желание есть не из-за физиологической потребности, а как реакция на психологическое истощение или потребность в положительных эмоциях.

Как побороть голод от скуки и не наедаться "запрещьонки", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Гедонический голод: что это и как он влияет на нас

Часто после тяжелого дня человек "вознаграждает" себя вкусными, но малополезными продуктами - сладостями, жареным или едой с высоким содержанием жиров и углеводов. Такие продукты вызывают кратковременный всплеск энергии, который быстро исчезает, оставляя чувство усталости и вины.

В январе 2024 года турецкое исследование показало, что люди с высоким уровнем гедонического голода часто имеют низкую самооценку и склонность к самокритике. Постоянное "вознаграждение" едой может не только привести к набору веса, но и ухудшить психологическое состояние из-за потери контроля над собственным поведением.

Как бороться с гедоническим голодом?

Один из способов преодолеть эту проблему - осознанное питание. Оно помогает обратить внимание на выбор еды и её влияние на эмоциональное состояние. Вот основные рекомендации:

  • Замедлить темп приема пищи. Есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек.
  • Устранить отвлекающие факторы. Есть без телевизора, телефона или других источников шума.
  • Обращать внимание на сигналы тела. Есть только до физического насыщения, а не до полного переедания.
  • Различать голод и эмоциональную тягу. Действительно ли вы голодны или просто ищете способа снять стресс?
  • Ценить еду. Наслаждаться вкусом, текстурой и ароматом блюд.
  • Замечать влияние еды на настроение. Какие эмоции вызывает еда после ее потребления?

Научные подтверждения эффективности осознанного питания

Исследования показывают, что осознанное питание может быть столь же эффективным в достижении здорового веса, как и традиционные программы похудения. Мета-анализ 10 исследований показал, что оно помогает не только снижать вес, но и поддерживать его стабильность в долгосрочной перспективе.

Когда стоит обратиться к психологу?

Если самостоятельно справиться с гедоническим голодом трудно, специалисты рекомендуют обратиться к психологу, который специализируется на эмоциональном питании. Он поможет разобраться в причинах поведения и избавиться от нездоровых привычек.

Гедонический голод - это не только проблема питания, но и вопрос психологического благополучия. Осознанное отношение к еде может стать шагом к более здоровой и гармоничной жизни.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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