6 помилок при розставанні, які тільки погіршують ситуацію: перетворюють життя на пекло

Розставання з близькою людиною - одне з найболючіших переживань у житті. Багато в чому вплинути на те, як ви перенесете розрив і впораєтеся з труднощами, може ваше особисте ставлення до цієї ситуації.

Я ніколи не зустріну когось краще

Ця думка рано чи пізно приходить у голову кожної людини, якій доводиться пережити розрив із близькою людиною. Стосунки закінчилися не просто так, а з якоїсь цілком об'єктивної причини.

Навіть якщо ви впевнені, що розставання відбулося частково через вашу поведінку - ви діяли не на самоті, а в тандемі з кимось. І, мабуть, щось впливало на вашу поведінку.

Якщо ви працюєте над власним розвитком, то ви значно підвищуєте шанси зустріти партнера, який вам підходитиме значно більше.

Подумайте про те, яким має бути ваш супутник життя, які риси характеру та якості ви хотіли б у ньому бачити. Розуміння того, кого ви хотіли б зустріти, вбереже вас від втрати часу на людей, які вам не підходять.

Я приречений на самотність

Той факт, що ваші стосунки закінчилися, зовсім не говорить про те, що ви не гідні бути у стосунках. Швидше за все, ви вже навчилися чогось нового, виросли як особистість і більш підготовлені до нової зустрічі.

Якщо ви з певної причини впевнені, що будете самотні й не створені для стосунків, ви створюєте такими думками самоустановку, і вона почне діяти проти вас.

Складіть список своїх найкращих якостей та рис характеру, які вам підтвердять, що ви чудовий супутник життя для когось іншого. Вам не потрібно для цього мати неземну красу або величезні багатства - ваші особистісні характеристики будуть важливішими для будь-якого потенційного партнера.

Люди часто цінують зовсім інше – вміння бути милим, здатність до емпатії, можливість довіряти та довіритися, доброту та якості хорошого співрозмовника, вміння підтримати.

Тяга до "з'ясування"

Стосунки офіційно закінчилися, але ви все ще хочете щось висловити, прояснити якісь моменти, зрозуміти іншу людину, її мотиви та погляди. Але фокус у тому, що у багатьох ситуаціях ви ніколи не дізнаєтесь потрібну інформацію.

Якщо ініціатором розриву став ваш партнер, йому важко бути чесним, і він дасть якусь версію пояснення "це не ти, це я". Або ж - просто уникне пояснень.

Спроби отримати відповіді від когось, хто недостатньо зрілий для стосунків, викличуть, швидше за все, ще більше болю та драми.

Зрозумійте, коли стосунки закінчилися, то вам насправді більше нічого не потрібно від цієї людини, щоб рухатися далі. Замість того, щоб зациклюватися на своїх питаннях, зосередьте всю свою увагу та енергію на собі.

Купуйте новий одяг, змініть зачіску, витратьте час на те, щоб покращити свій зовнішній вигляд, займіться спортом. Займіться самоосвітою, знайдіть нове хобі та нових друзів. Ваша зайнятість відволікатиме від того, що тягне вас назад і не допомагає рухатися вперед.

Дружба з колишніми

Багато людей використовують формулювання "розійшлися друзями" і намагаються встановити такі стосунки одразу після розриву. Деколи люди чіпляються за таку форму, щоб зберегти можливість продовження стосунків, тому що повний розрив дуже лякає.

Дружба в такій ситуації справді можлива, але не одразу. Спочатку потрібно буде позбутися болю і навчитися жити без цієї людини у вашому житті. На це знадобиться багато часу.

І пам'ятайте, що у справжній дружбі дві людини дбають про добробут один одного, щиро. А відразу після розриву така поведінка викличе біль. Якщо ваш партнер не виявляв турботу та увагу до вас чи робив це недостатньо під час стосунків, то чи буде він це робити після?

Встановіть чіткі межі та обмежте всі контакти на певний період (від 30 до 90 днів, наприклад). Це дозволить встановити вам дистанцію та розірвати романтичний зв'язок.

А після – спробуйте спілкування у форматі дружби та перевірте, наскільки вам це комфортно. У багатьох пар є бажання дружити тільки відразу після розриву, а потім виявляється, що їм не комфортно в компанії один одного.

Ви забуваєте погані моменти

Наш розум після розриву намагається вилікувати наше серце і починає витісняти болючі спогади. Неприємні ситуації відсуваються на задній план, і ми виявляємо, що згадуємо та сумуємо лише за приємними моментами.

Ми забуваємо, якою була людина насправді та починаємо її ідеалізувати, підносити її до того образу, яким ми хотіли її бачити.

Тому не варто думати про те хороше, що ви втратили, а запишіть усі болючі моменти, які були під час ваших стосунків. Перечитайте їх про себе і докладіть зусиль, щоб їх пам'ятати, доки болючі почуття не вщухнуть. Тут суть не в тому, щоб злитися на людину, а щоб пам'ятати правду про те, чому стосунки закінчилися.

Стеження у соціальних мережах

На жаль, багато хто вмирає від бажання дізнатися, чим займається колишній партнер і що відбувається в його житті. Особливо якщо ви розлучилися не на мирній ноті. І сподіваєтеся, що соціальні мережі дадуть вам більше інформації про те, чому ваші стосунки закінчилися.

Або ви стежите за сторінками свого екс-партнера, щоб зрозуміти, чи є шанс на відновлення стосунків у найближчому майбутньому. А може ви залежні від припливу дофаміну, який отримуєте побачивши фотографій.

Якою б не була ваша справжня причина, перегляд сторінок у соціальних мережах продовжить ваш біль розлучення та сповільнить ваш рух уперед.

Найкраще, що варто зробити в цій ситуації - видалити його з друзів або приховати контакт зі стрічки повідомлень, або ж повністю заблокувати.

Спочатку буде дуже важко, але зрештою ви зрозумієте, що для вашого психічного добробуту та самооцінки так буде краще.