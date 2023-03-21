6 ошибок при расставании, которые только ухудшают ситуацию: превращают жизнь в ад

Расставание с близким человеком - одно из самых болезненных переживаний в жизни. Во многом повлиять на то, как вы перенесете разрыв и справитесь с трудностями, может ваше личное отношение к этой ситуации.

Я никогда не встречу кого-то лучше

Эта мысль рано или поздно приходит в голову каждого человека, которому приходится пережить разрыв с близким человеком. Стоит напомнить себе, что отношения закончились не просто так, а по какой-то вполне объективной причине.

Даже если вы уверены, что расставание произошло отчасти из-за вашего поведения - вы действовали не в одиночестве, а в тандеме с кем-то еще. И видимо, что-то влияло на ваше поведение.

Если вы работаете над собственным развитием, то вы значительно повышаете шансы встретить партнера, который вам будет подходить значительно больше.

Подумайте о том, каким должен быть ваш спутник жизни, какие черты характера и качества вы хотели бы в нем видеть. Понимание того, кого вы хотели бы встретить, убережет вас от траты времени на людей, которые вам не подходят.

Я обречен (обречена) на одиночество

Тот факт, что ваши отношения закончились, совершенно не говорит о том, что вы не достойны быть в отношениях. Скорее всего, вы уже научились чему-то новому, выросли как личность и будете более подготовлены к новой встрече.

Если вы по какой-то причине уверены, что будете одиноки и не созданы для отношений, вы создаете такими мыслями самоустановку и она начнет действовать против вас.

Составьте список своих лучших качеств и черт характера, которые вам подтвердят, что вы отличный спутник жизни для кого-то другого. Вам не нужно для этого обладать неземной красотой или огромными богатствами - ваши личностные характеристики будут более важны для любого потенциального партнера.

Люди часто ценят совсем другое - умение быть милым, способность к эмпатии, возможность доверять и довериться, доброту и качества хорошего собеседника, умение поддержать.

Тяга к "выяснению"

Отношения официально закончились, но вы все еще хотите что-то высказать, прояснить какие-то моменты, понять другого человека, его мотивы и взгляды. Но фокус в том, что во многих ситуациях вы никогда не узнаете нужной информации.

Если инициатором разрыва стал ваш партнер, ему трудно быть честным, и он даст какую версию объяснения "это не ты, это я". Или же - просто уйдет от объяснений.

Попытки получить ответы от кого-то, кто недостаточно зрел для отношений, вызовут, скорее всего, еще больше боли и драмы.

Поймите, когда отношения закончились, то вам на самом деле больше не нужно ничего от этого человека, чтобы двигаться дальше. Вместо того чтобы зацикливаться на своих вопросах, сосредоточьте все свое внимание и энергию на себе.

Купите новую одежду, измените прическу, потратьте время на то, чтобы улучшить свой внешний вид, займитесь спортом. Займитесь самообразованием, найдите новое хобби и новых друзей. Ваша занятость будет отвлекать от того, что тянет вас назад и не помогает двигаться вперед.

Дружба с бывшими

Многие люди используют формулировку "расстались друзьями" и пытаются установить такие отношения сразу после разрыва. Порой люди цепляются за такую форму, чтобы сохранить возможность продолжения отношений, так как полный разрыв очень пугает.

Дружба в такой ситуации действительно возможна, но не сразу. Сначала нужно будет избавиться от боли и научиться жить без этого человека в вашей жизни. На это понадобиться много времени.

И помните, что в настоящей дружбе два человека заботятся о благополучии друг друга, искренне. А сразу после разрыва такое поведение точно вызовет боль. Если ваш партнер не проявлял заботу и внимание к вам или делал это недостаточно во время отношений, то будет ли он это делать после?

Установите четкие границы и ограничьте все контакты на определенный период (от 30 до 90 дней, например). Это позволит установить вам дистанцию и разорвать романтическую связь.

А после - попробуйте общение в формате дружбы и проверьте, насколько вам это комфортно. У многих пар желание дружить есть только сразу после разрыва, а потом оказывается, что им не комфортно в обществе друг друга.

Вы забываете плохие моменты

Наш разум после разрыва пытается излечить наше сердце и начинает вытеснять болезненные воспоминания. Неприятные ситуации отодвигаются на задний план, и мы обнаруживаем, что вспоминаем и тоскуем только по приятным моментам.

Мы забываем, каким человек был на самом деле и начинаем его идеализировать, возносить его до того образа, каким мы хотели его видеть.

Поэтому, не стоит думать о том хорошем, что вы потеряли, а запишите все болезненные моменты, которые были во время ваших отношений. Перечитайте их про себя и приложите усилия, чтобы их помнить, пока болезненные чувства не утихнут. Тут суть не в том, чтобы злиться на человека, а чтобы помнить правду о том, почему отношения закончились.

Слежка в социальных сетях

Увы, многие умирают от желания узнать, чем занимается бывший партнер и что происходит в его жизни. Особенно, если вы расстались не на мирной ноте. И надеетесь, что социальные сети дадут вам больше информации о том, почему же ваши отношения закончились.

Или же вы следите за страницами своего экс-партнера, чтобы понять, если ли шанс на возобновление отношений в ближайшем будущем. А может вы зависимы от прилива дофамина, который получаете при виде фотографий.

Какая бы не была ваша истинная причина, просмотр страниц в социальных сетях продлит вашу боль расставание и замедлит ваше движение вперед.

Самое лучшее, что стоит сделать в этой ситуации - удалить его из друзей или скрыть контакт из ленты сообщений, либо же - полностью заблокировать.

Сначала будет очень трудно, но в конечном итоге вы поймете, что для вашего психического благополучия и самооценки так будет лучше.