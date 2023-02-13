Ці 10 помилок роблять багато жінок і псують собі життя: що робити не варто

Жінки схильні до різних життєвих помилок, які заважають їм побудувати кар'єру, стати щасливішими у стосунках чи просто жити так, як їм хочеться. І роблять ці помилки дуже багато жінок.

Американський психолог Лаура Шлезінгер перерахувала ці помилки у своїй книзі "10 безглуздих помилок, які роблять жінки, щоб зіпсувати собі життя"

Помилка 1. Дурна прихильність

Суспільство досі розглядає успішність жінки крізь призму її стосунків. І жінки схильні також вважати себе успішними, якщо у них "хтось є", тому часом живуть із тиранами, алкоголіками чи наркоманами. Вони бояться не вийти заміж, не виростити дітей і стати неугодними суспільству.

Тому варто підвищувати власну самооцінку, а не намагатися налагодити життя з людиною, яка вас принижує.

Помилка 2. Непотрібні залицяння

Багато жінок готові пов'язати себе стосунками з іншою людиною, щоб не бути на самоті. Вони задовольняються тим, що їм пропонують, а не вибирають те, що їм підходить особисто. Кажуть "дякую" кожному, хто зверне на них увагу. І питання не в тому, що жінка чекає надто багато від свого обранця, а в тому, що вони не чекають від себе нічого.

"Не думайте, що чоловіки такі емоційно тупі, що не можуть помітити різниці між ситуацією, коли вам потрібні саме вони й коли ви просто відчайдушно намагаєтеся вступити у зв'язок із кимось. І не дивуйтеся, що після цього вони починають думати, що їх використовували, перетворили на пов'язку для рани, жилетку для сліз чи громовідведення для істерик. Чоловіки приходять у наше життя, щоб розділити його з нами, а не замінити його собою", - наголошує психолог.

Вона рекомендує самостійно вибирати, з ким зустрічатися і не чекати, доки виберуть вас. При цьому не погоджуватися на те, що просто попалося на життєвому шляху, тільки для позбавлення самотності.

Помилка 3. Дурна відданість

Часом для жінок кохання - щось, що виходить за межі розумного. Тому вони схильні товкмачити про любов до тих, хто цього зовсім не заслуговує. Понад те, часто їхні почуття не пов'язані з любов'ю зовсім.

"Пам'ятайте, що, цілуючи жабу, не варто очікувати, що вона відразу перетвориться на принца. У роті залишиться огидний смак, а в голові - неприємні спогади. Не змішуйте почуття, пов'язані з добрими стосунками, своїми фантазіями, книжковими обіцянками, сексом - з любов'ю. Почуття спотворюють дійсність, тому користуйтесь розумом, оцінюючи своїх чоловіків. І справжнього кохання не буде, поки ви не навчитеся любити себе", - наголошує Лаура.

Помилка 4. Дурна пристрасть

Чоловіки та жінки по-різному ставляться до сексу. Жінки схильні його романтизувати та вважають, що він накладає на чоловіків якісь зобов'язання. Тому вони готові принести себе в жертву і часто вимагають жертв у відповідь.

Тому краще в цьому зволікати, ніж поспішати. Дайте стосункам дозріти, щоб мати можливість оцінити наслідки свого кроку. Близькість та статева близькість – різні речі. Близькість – це коли ви з партнером можете поговорити про все. Не робіть того, про що потім не можете з ним поговорити.

Секс не може бути мірою вашої цінності та цінності ваших стосунків із партнером. Поспішна близькість призводить до розпачу, розчарування та багатьох інших проблем.

Помилка 5. Дурне співжиття

До весілля добре пожити разом, щоб не одержати кота в мішку. Однак "кіт" все одно знаходиться там і пари, які пожили до весілля, розбігаються ще швидше, ніж ті, які не грали в сім'ю до важливого кроку.

І проблема тут криється в причинах, чому жінка погоджується на співжиття до шлюбу. Чому вона бере на себе домашні обов'язки дружини з тією людиною, яку до ладу не знає. І часом причина не в тому, щоб дізнатися, яким є її партнер насправді, а в тому, щоб набути стабільності та утримати чоловіка.

Він думає: "Треба подивитися, чи буде мені так добре щодня", а вона думає: "Треба бути уважною, щоб йому було зі мною добре". Це капітуляція по суті, і такі установки довго не працюватимуть.

"Щоб змусити чоловіка поважати себе, не знижуйте планку своїх вимог. Якщо він не може піднятися на потрібний рівень, краще розлучіться з ним", - рекомендує експерт.

Помилка 6. Дурні очікування

Подумайте, чи готові піддаватися перевихованню у дорослому віці. Ось і з чоловіком так одно. Не варто думати, що ваш партнер стане зручнішим і сприятливішим, коли на вас одружується і потрапить під ваш вплив. Замість думки "я зможу його змінити", потрібно думати про те, куди ви себе втягуєте.

Ваш обранець - зовсім інша людина, зі своїм набором якостей та рис. І те, що може приваблювати спочатку, згодом починає дратувати. І ненавидіти його за недосконалість характеру нема рації. Чим швидше ви зрозумієте, яким він є і приймете, що він таким і буде - тим краще для вас.

Якщо ви одружилися, щоб захиститися від дитячих образ, то покінчити з тим потрібно якнайшвидше. Переграти минуле неможливо. Якщо ви заміжня і ненавидите чоловіка, то сходіть до психолога - вам потрібно пошукати причини страждань, а не виходити заміж знову і знову, за тих, кого ви вважаєте неповноцінними.

Помилка 7. Користуйтеся тілом правильно

Немає жодних причин, щоб заводити дитину, особливо якщо у вашому списку: "цей момент в житті", "всі чекають цього від мене", "я так теж можу", "примушу його одружитися", "що мені залишається". Причинами можуть стати лише ваші особисті бажання, здібності та засоби для того, щоб дати дитині любов, захист та матеріальні блага.

І пам'ятайте, що ви повинні виходити із потреб дитини, а не своїх власних. Інакше ваш малюк буде розплачуватися за ваші проблеми та помилки. Відповідальність лежить і на чоловікові, але головна у цьому питанні – жінка, тому що тіло належить вам. Тому думайте, коли й від кого вам вагітніти.

Помилка 8. Не дозволяйте кривдити дітей

Жахливо, коли жінка діє всупереч материнському інстинкту. Вони дозволяють бити своїх дітей, кривдити, віддають їх на виховання іншим (наприклад, заради чоловіка).

Пам'ятайте, що діти вам не пробачать, коли їх не захистили. Не дозволяйте нікому шкодити своїм дітям і не жертвуйте малюками заради щастя чоловіка або уявної прихильності.

Помилка 9. Не бійтеся тупотіти ногами

Маленькі дівчатка дуже явно гніваються, якщо щось йде не так, як їм хочеться. Але з віком весь цей гнів кудись зникає. Жінки ображаються, плачуть, страждають, впадають у депресію - лише тому, що бояться проявити гнів, бояться образити чи розсердити інших.

Депресія - пасивне переживання ситуації, тоді як активний короткочасний спалах гніву цілком міг би розв'язати проблему і встановити межі, за які ваш кривдник не має права переходити.

У житті бувають болючі моменти, і подолання цього болю – ціна, яку треба заплатити за те, щоб зміцнити характер. Ви маєте право бути особистістю з усіма привілеями, як і у всіх інших. Це не означає, що треба завжди й скрізь на всіх кидатися, стукаючи копитами. Не залишайтеся з тими, хто зловживає вами та не прислухається до вашого гніву.

Помилка 10. Дурне всепрощення

Жінки - найтерплячіші істоти на світі. Вони можуть вигадати мільйон відмовок, щоб не розривати стосунки з негідним чоловіком і вважають, що без нього стануть нещаснішими.

Не варто жити за принципом, коли хочеться змінити все, але при цьому ні до чого не торкаючись. У вас усередині є мужність, незалежність та ініціатива! Будьте завжди реалістками, тому що у вас є вибір завжди.