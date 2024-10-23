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6 помилок, які швидко виведуть мультиварку з ладу

Мультиварка (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Мультиварка - це неймовірно зручний кухонний прилад, який здатен значно полегшити приготування їжі. Проте, щоб забезпечити її довготривалу роботу, важливо уникати певних помилок.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, які шість найпоширеніших помилок можуть швидко вивести вашу мультиварку з ладу.

Перевантаження мультиварки

Однією з найпоширеніших помилок є перевантаження мультиварки продуктами. Кожна модель має свій об’єм, і, якщо ви перевищите його, це може призвести до перегріву або навіть до пошкодження елементів нагріву. 

Крім того, занадто велика кількість їжі може призвести до нерівномірного приготування, що зіпсує страву. Рекомендується дотримуватись рекомендацій виробника щодо об’ємів.

Неправильне використання режимів

Кожна мультиварка має кілька режимів приготування, таких як варка, смаження, тушкування тощо. Використання неправильного режиму для певної страви може негативно позначитися на роботі приладу. 

Наприклад, смаження на режимі варіння може призвести до перегріву і поломки мультиварки. Завжди уважно читайте інструкцію та використовуйте рекомендовані програми.

Ігнорування термічної обробки

Неправильна термічна обробка продуктів також може стати причиною зламання мультиварки. Деякі продукти, такі як крупи, потребують певної підготовки перед приготуванням. 

Якщо ви просто вкинете їх у мультиварку без попередньої обробки, це може призвести до підвищеного тиску і виходу пари, що загрожує зламанням. Перед приготуванням дізнайтеся, які саме дії потрібно виконати з продуктами для уникнення неприємностей.

Необережне очищення

Ще одна серйозна помилка - використання абразивних засобів для чищення. Такі засоби можуть подряпати покриття каструлі, що призведе до погіршення якості приготування їжі і навіть до утворення небезпечних для здоров’я частинок. 

Замість цього рекомендується використовувати м’які губки та спеціалізовані засоби, призначені для очищення кухонної техніки.

Пропуск перевірки наявності води

Багато мультиварок працюють на основі пара, тому важливо перевіряти наявність води в каструлі перед приготуванням. Якщо у вашій мультиварці недостатньо рідини, це може призвести до перегріву і пошкодження елементів.

Завжди переконуйтеся, що у вашій мультиварці є достатня кількість води, особливо при готуванні на пару.

Використання продуктів, що не підходять для мультиварки

Не всі продукти підходять для приготування в мультиварці. Наприклад, занадто в’язкі або жирні продукти можуть забити вентиляційні отвори або елементи нагріву, що призведе до їх перегріву. 

Крім того, використання заморожених продуктів без попереднього розморожування може негативно позначитися на роботі приладу. Завжди дізнавайтеся, які інгредієнти можна використовувати, а які - краще залишити для традиційних методів приготування.

Раніше ми писали, які 8 поширених помилок критично скорочують термін праці побутової техніки.

Читайте також, які 9 дій, що швидко зіпсують вашу пральну машину.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.

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