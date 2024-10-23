6 ошибок, которые быстро выведут мультиварку из строя

Перегрузка мультиварки

Одной из самых распространенных ошибок является перегрузка мультиварки продуктами. Каждая модель имеет свой объем, и если вы превысите его, это может привести к перегреву или даже к повреждению элементов нагрева.

Кроме того, слишком большое количество пищи может привести к неравномерному приготовлению, что испортит блюдо. Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по объему.

Неправильное использование режимов

Каждая мультиварка имеет несколько режимов приготовления, таких как варка, жарка, тушение и т.д. Использование неправильного режима для определенного блюда может негативно отразиться на работе прибора.

Например, жарка на режиме варки может привести к перегреву и поломке мультиварки. Всегда читайте инструкцию и используйте рекомендованные программы.

Игнорирование термической обработки

Неправильная термическая обработка продуктов может стать причиной поломки мультиварки. Некоторые продукты, такие как крупы, нуждаются в определенной подготовке перед приготовлением.

Если вы просто бросите их в мультиварку без предварительной обработки, это может привести к повышенному давлению и выходу пара, что чревато поломкой. Перед приготовлением узнайте, какие именно действия нужно выполнить с продуктами, чтобы избежать неприятностей.

Неосторожная очистка

Еще одна серьезная ошибка - использование абразивных чистящих средств. Такие средства могут поцарапать покрытие кастрюли, что приведет к ухудшению качества приготовления пищи и даже образованию опасных для здоровья частиц.

Вместо этого рекомендуется использовать мягкие губки и специализированные средства для очистки кухонной техники.

Пропуск проверки наличия воды

Многие мультиварки работают на основе пара, поэтому важно проверять наличие воды в кастрюле перед приготовлением. Если в мультиварке недостаточно жидкости, это может привести к перегреву и повреждению элементов.

Всегда убедитесь, что в вашей мультиварке есть достаточное количество воды, особенно при приготовлении на пару.

Использование продуктов, не подходящих для мультиварки

Не все продукты подходят для приготовления в мультиварке. К примеру, слишком вязкие или жирные продукты могут забить вентиляционные отверстия или элементы нагрева, что приведет к их перегреву.

Кроме того, использование замороженных продуктов без предварительной разморозки может отрицательно сказаться на работе прибора. Всегда узнайте, какие ингредиенты можно использовать, а какие - лучше оставить для традиционных методов приготовления.