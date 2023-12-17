6 помилок при декоруванні ялинки. Як не зіпсувати головний символ Нового року

Забагато дощику

Яскравий та блискучий дощик звичайно додає святковості новорічному дереву, але у жодному разі не можна ним зловживати. Якщо його буде забагато на ялинці, то він собою просто закриє інші прикраси.

Недотримання однієї тематики

Якщо ви прагнете створити стильне новорічне дерево, то не варто на нього вішати усі прикраси, які у вас є. Спершу продумайте тематику, стилістику та колірну гаму декору. Це може бути поєднання білого і золотого або сріблястого і синього. А от ялинки із різнокольоровими іграшками уже не в моді.

Недостатня кількість дрібних прикрас

Щоб ялинка виглядала стильною, окрім кулястих іграшок, її варто прикрасити і дрібними прикрасами. Бажано їх розмістити і на краях гілок, і ближче до стовбура. Це створить ефект багатошаровості.

Варто у декорі використовувати дрібні прикраси (фото: Freepik)

Використання неправильного освітлення

Дуже важливо правильно підібрати світло гірлянди під вашу ялинку. Якщо вона білого чи сріблястого кольору, то треба брати біле "холодне" світло. Якщо це жива ялинка, або штучна зеленого кольору, то беріть гірлянди із "теплим" світлом.

Забагато прикрас із пластику

Хоча в дешевих різдвяних дрібничках немає нічого поганого, спробуйте вибрати прикраси зі скла, тканини або дерева. Якщо хочете купити пластикові іграшки, то віддайте перевагу дорогим і якісним. Такі і виглядатимуть ефектніше, і прослужать довше.

Невдало вибраний розмір ялинки

Це не зовсім помилка в декоруванні, але вибір дерева правильного розміру для вашого простору дуже важливий. Якщо у вас велика вітальня, то поставте велике дерево. Якщо ж приміщення тісне, то варто все-таки встановити ялинку невеликих розмірів, аби вона не забирала простору.