6 ошибок при декорировании елки. Как не испортить главный символ Нового года

Если хотите, чтобы ваша новогодняя елка в этом году была действительно эффектной, нужно не нарушать несколько табу, действующих в декорировании праздничного дерева.
О том, какие ошибки не стоит допускать, при украшении елки, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Better homes.
Яркая и сверкающая мишура обычно создает праздничную атмосферу, но ни в коем случае нельзя ею злоупотреблять. Если ее будет слишком много на елке, то она собой просто закроет другие украшения.
Если вы хотите создать стильное новогоднее дерево, то не стоит на него вешать все украшения, которые у вас есть. Для начала продумайте тематику, стилистику и цветовую гамму декора. Это может быть сочетание белого и золотого или серебристого и синего. А вот елки с разноцветными игрушками уже не в моде.
Чтобы елка выглядела стильной, кроме шаровидных игрушек, ее следует украсить и мелкими украшениями. Желательно их разместить и на краях ветвей, и поближе к стволу. Это создаст эффект многослойности.
Очень важно правильно подобрать свет гирлянды под вашу елку. Если она белого или серебристого цвета, нужно брать белый "холодный" свет. Если это живая елка или искусственная зеленого цвета, то берите гирлянды с "теплым" светом.
Хотя в дешевых рождественских безделушках нет ничего плохого, попробуйте выбрать украшения из стекла, ткани или дерева. Если хотите купить пластиковые игрушки, то предпочтите дорогие и качественные. Такие и будут выглядеть эффектнее, и прослужат дольше.
Это не совсем ошибка в декорировании, но выбор дерева правильного размера для вашего пространства очень важен. Если у вас большая гостиная, поставьте большое дерево. Если же помещение тесное, то стоит все-таки установить елку небольших размеров, чтобы она не отнимала пространство.
Раньше мы писали о том, как правильно выбрать гирлянду.
Читайте также о том, как выбрать искусственную елку, которая прослужит десятки лет.