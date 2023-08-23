6 ознак того, що вам потрібно терміново до стоматолога

Біль та дискомфорт у порожнині рота

Якщо ви відчуваєте біль або інші неприємні відчуття у порожнині роті - це може бути сигналом про серйозні проблеми. Біль може вказувати на наявність карієсу та запальних процесів.

Не варто чекати, поки біль посилиться - необхідно чим швидше звертатися до стоматолога.

Кровоточивість ясен

Якщо ясна стали набряклими або почали кровоточити при чищенні зубів, то це може бути ознакою початкової стадії пародонтиту або гінгівіту. Це захворювання пов’язані із запаленням ясен.

Запишіться на прийом, якщо ви помітили, що ваші ясна:

опухли або запалені

набули червоного чи синього відтінку

з'явився гній чи неприємний запах

Проблеми з пломбами

Навіть з огляду на міцність пломб, коронок, імплантатів, вони не вічні. Якщо будь-яка з ваших ранніх пломб пошкодилася, то потрібно швидко виправити проблему, щоб запобігти додатковим.

До того ж це може призвести до серйозніших наслідків, включаючи інфекції та болі.

Болять зуби від холодного чи гарячого

Якщо ви відчуваєте больову реакцію на холодні чи гарячі напої та продукти, це може бути ознакою пошкодження зубної емалі.

Важлива пам'ятати, що несвоєчасне лікування може призвести до погіршення стану зубів та складнішого лікування в майбутньому.

Зміни в ротовій порожнині

Зміни кольору ясен може бути тривожним сигналом, який пов'язаний з різними захворюваннями. Своєчасне звернення до стоматолога допоможе встановити діагноз та вжити необхідних заходів.

Постійний неприємний запах із рота

Якщо правильна гігієна порожнини рота - чищення зубів двічі на день та регулярне використання нитки не допомагає позбутися неприємного запаху, то це може свідчити про серйозну проблему.