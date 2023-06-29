Не лише цукерки винні. Ось що провокує виникнення карієсу

Слово "карієс" знайоме усім ще з дитинства. Варто знати, чому він виникає та що зробити, щоб заощадити на візитах до стоматолога.

Про це повідомили на сайті медичної платформи " Бережи себе ".

Чому виникає карієс

Карієс - це руйнування тканини зуба. Спочатку процес може навіть не мати симптомів, тому профілактичні регулярні огляди у стоматолога важливі.

Виникати він може через бактерії. Вони утворюють на зубах стійкий наліт, який поступово руйнує поверхню зуба. Частіше руйнівний процес починається на задніх зубах, оскільки там багато ямок і тріщин. Поступово в них накопичуються частинки їжі, які важко вичистити.

Неналежна гігієна та надлишок солодкої їжі є одним з ключових причин розвитку карієсу. Важливо, що йдеться саме про надлишок, а не про наявність вуглеводів у раціоні загалом.

Експерти рекомендують зменшити споживання солодкого між прийманнями їжі дітям, підліткам та людям старшого віку.

Хто в групі ризику

Окрім дітей, підлітків і людей старшого віку, особливо уважними до здоров’я зубів варто бути людям, які мають печію. За такого стану кислота зі шлунка може потрапляти в ротову порожнину та серйозно пошкоджувати зуби.

Також фахівці радять людям у групі ризику використовувати гумку без цукру з ксилітом. Вона сприяє слиновиділенню та відновленню твердих тканин зуба і не надає "їжі" бактеріям, які здатні спричинити карієс.

Окрім того, сухість у роті також може підвищувати ризики утворення карієсу. Все тому, що речовини, які містяться в слині, протидіють кислотам, що виділяють бактерії.

Що варто робити

Необхідно чистити зуби двічі на день пастою, яка містить фториди.

Також не варто забувати чистити ділянки між зубами за допомогою зубної нитки. До того ж не потрібно курити та зменшити кількість солодкого в раціоні.

Полощіть рот після кожного приймання їжі, щоб видалити залишкові частинки їжі. Експерти кажуть, якщо ви приймаєте на постійній основі певні ліки, які містять цукор, то спробуйте знайти аналог без цукру.