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6 признаков того, что вам нужно срочно к стоматологу

В каких случаях нужно записаться на прием к стомтологу (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Поддержание здоровья полости рта имеет большое значение для состояния организма. Регулярные визиты к стоматологу помогут выявить проблемы, игнорирование которых может привести к серьезным осложнениям.

В каких случаях нужно немедленно идти к стоматологу, пишет Mouth healthy.

Боль и дискомфорт в полости рта

Если вы испытываете боль или другие неприятные ощущения в полости рта - это может являться сигналом о серьезных проблемах. Боль может указывать на наличие кариеса и воспалительных процессов.

Не стоит ждать, пока боль усилится - необходимо поскорее обращаться к стоматологу.

Кровоточивость десен

Если десны стали отечными или начали кровоточить при чистке зубов, это может быть признаком начальной стадии пародонтита или гингивита. Это заболевание связано с воспалением десен.

Запишитесь на прием, если вы заметили, что ваши десна:

  • опухли или воспалены
  • приобрели красный или синий оттенок
  • появился гной или неприятный запах

Проблемы с пломбами

Даже учитывая крепость пломб, коронок, имплантатов, они не вечны. Если любая из ваших ранних пломб повредилась, то нужно быстро исправить проблему, чтобы предотвратить дополнительные.

К тому же это может привести к более серьезным последствиям, включая инфекции и боли.

Болят зубы от холодного или горячего

Если вы испытываете болевую реакцию на холодные или горячие напитки и продукты, это может являться признаком повреждения зубной эмали.

Важно помнить, что несвоевременное лечение может привести к ухудшению состояния зубов и более сложному лечению в будущем.

Изменения в полости рта

Изменения цвета десен может быть тревожным сигналом, связанным с различными заболеваниями. Своевременное обращение к стоматологу поможет установить диагноз и принять необходимые меры.

Постоянный неприятный запах изо рта

Если правильная гигиена полости рта - чистка зубов дважды в день и регулярное использование нити не помогает избавиться от неприятного запаха, то это может свидетельствовать о серьезной проблеме.

 

Ранее мы сообщали, какие напитки провоцируют появление кариеса.

Также стоматолог рассказывал, кому нельзя ставить брекеты.

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