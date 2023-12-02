6 ознак того, що партнер вас не цінує і не кохає

Часто так буває, що "романтичні стосунки" насправді мають досить мало справжньої романтики. Часто може так статись, що партнер перестає вас цінувати та навіть кохати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.
Партнер не проявляє зацікавленості в вашому житті: Відсутність питань про ваші думки, почуття, події чи успіхи вказує на недбалість до вас.
Партнер часто приймає рішення без консультації з вами або не враховує вашу думку взагалі. Це важливо ознака того, що вас не цінують.
Психолог каже, якщо вас не підтримують під час стресових ситуацій або важливих рішень, то це важливим сигналом. Важливо звертати увагу на це.
Чоловіка, який любить, навіть просити не треба про допомогу, він сам її запропонує, варто вам лише словом зачепити якусь проблему.
Замість підтримки і конструктивної критики, партнер постійно наголошує на ваших недоліках без спроби покращити ситуацію.
Партнер вкладає мінімум часу і зусиль у взаємодію з вами або віддає перевагу іншим справам.
Якщо ваш чоловік обмежується лише коротким повідомленням, то це ознака того, що стосунки не перейдуть на новий рівень.
Чоловік, який дратується через те, що ви говорите, як стоїте чи смієтеся, ніколи не покохає вас. Його може дратувати сама ваша присутність у його житті. Тому у цьому випадку краще закінчити стосунки, оскільки партнер просто не зможе вас полюбити.
Раніше психолог розповідала, як відрізнити здорові стосунки від залежних.
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