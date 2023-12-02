6 ознак того, що партнер вас не цінує і не кохає

Не проявлення зацікавленості

Партнер не проявляє зацікавленості в вашому житті: Відсутність питань про ваші думки, почуття, події чи успіхи вказує на недбалість до вас.

Ігнорування вашої думки

Партнер часто приймає рішення без консультації з вами або не враховує вашу думку взагалі. Це важливо ознака того, що вас не цінують.

Відсутність підтримки у важливих моментах

Психолог каже, якщо вас не підтримують під час стресових ситуацій або важливих рішень, то це важливим сигналом. Важливо звертати увагу на це.

Чоловіка, який любить, навіть просити не треба про допомогу, він сам її запропонує, варто вам лише словом зачепити якусь проблему.

Постійна критика без конструктивності

Замість підтримки і конструктивної критики, партнер постійно наголошує на ваших недоліках без спроби покращити ситуацію.

Відсутність часу для вас

Партнер вкладає мінімум часу і зусиль у взаємодію з вами або віддає перевагу іншим справам.

Якщо ваш чоловік обмежується лише коротким повідомленням, то це ознака того, що стосунки не перейдуть на новий рівень.

Партнер дратується через вас

Чоловік, який дратується через те, що ви говорите, як стоїте чи смієтеся, ніколи не покохає вас. Його може дратувати сама ваша присутність у його житті. Тому у цьому випадку краще закінчити стосунки, оскільки партнер просто не зможе вас полюбити.