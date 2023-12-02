6 признаков того, что партнер вас не ценит и не любит

Часто так бывает, что "романтические отношения" действительно имеют достаточно мало настоящей романтики. Часто может случиться, что партнер перестает вас ценить и даже любить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.
Партнер не проявляет заинтересованности в вашей жизни: Отсутствие вопросов о ваших мыслях, чувствах, событиях или успехах указывает на небрежность к вам.
Партнер часто принимает решение без консультации с вами или не учитывает ваше мнение вообще. Это важный признак того, что вас не ценят.
Психолог говорит, если вас не поддерживают во время стрессовых ситуаций или важных решений, это является важным сигналом. Важно обращать внимание на это.
Любящего мужчину даже просить не нужно о помощи, он сам ее предложит, стоит вам лишь словом задеть какую-то проблему.
Вместо поддержки и конструктивной критики партнер постоянно подчеркивает ваши недостатки без попытки улучшить ситуацию.
Партнер вкладывает минимум времени и усилий во взаимодействие с вами или предпочитает другие дела.
Если ваш мужчина ограничивается лишь кратким сообщением, это признак того, что отношения не перейдут на новый уровень.
Человек, который раздражается из-за того, что вы говорите, как стоите или смеетесь, никогда не полюбит вас. Его может раздражать самое ваше присутствие в его жизни. Поэтому в этом случае лучше закончить отношения, поскольку партнер просто не сможет вас полюбить.
Раньше психолог рассказывала, как отличить здоровые отношения от зависимых.
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