6 признаков того, что партнер вас не ценит и не любит

Не проявление заинтересованности

Партнер не проявляет заинтересованности в вашей жизни: Отсутствие вопросов о ваших мыслях, чувствах, событиях или успехах указывает на небрежность к вам.

Игнорирование вашего мнения

Партнер часто принимает решение без консультации с вами или не учитывает ваше мнение вообще. Это важный признак того, что вас не ценят.

Отсутствие поддержки в важных моментах

Психолог говорит, если вас не поддерживают во время стрессовых ситуаций или важных решений, это является важным сигналом. Важно обращать внимание на это.

Любящего мужчину даже просить не нужно о помощи, он сам ее предложит, стоит вам лишь словом задеть какую-то проблему.

Постоянная критика без конструктивности

Вместо поддержки и конструктивной критики партнер постоянно подчеркивает ваши недостатки без попытки улучшить ситуацию.

Отсутствие времени для вас

Партнер вкладывает минимум времени и усилий во взаимодействие с вами или предпочитает другие дела.

Если ваш мужчина ограничивается лишь кратким сообщением, это признак того, что отношения не перейдут на новый уровень.

Партнер раздражается из-за вас

Человек, который раздражается из-за того, что вы говорите, как стоите или смеетесь, никогда не полюбит вас. Его может раздражать самое ваше присутствие в его жизни. Поэтому в этом случае лучше закончить отношения, поскольку партнер просто не сможет вас полюбить.