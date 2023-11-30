Психолог розповіла, як відрізнити здорові стосунки від залежних: важливі ознаки

Усі мріють про здорові та щасливі стосунки з партнером. Але в реальності так часто не складається й люди потрапляють у залежні стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Чим здорові стосунки відрізняються від залежних

Відсутність емоційних гойдалок

В здорових стосунках є відчуття де людина може вижити без іншої і вона буде відчувати себе щасливою. Однак, зараз вона обирає бути з цієї людиною у стосунках.

Довіра

Коли людина довіряє своєму партнеру - вона довіряє собі. Їй не потрібно контролювати партнера, перевіряти де він та з ким, адже вона довіряє. І це головна ознака здорових стосунків.

Повага

Ви у стосунках поважаєте себе і свого партнера - його цінності, вподобання, інтереси та бачення. Його думка може відрізнятись від вашої.

Комунікація

Я можу розмовляти зі своїм партнером про свої страхи, бажання, надії, тривожність та задоволення. Людина відверто і щиро ділитися цим зі свої партнером.

Нормальні стосунки покращують ваше життя, роблять вас сильнішими.

Ознаки залежних стосунків

Емоційна залежність

Один партнер стає емоційно залежним від іншого, прагне постійного підтвердження, прихильності та уваги. Він може відчувати незадоволення та низьку самооцінку, якщо не отримує необхідної уваги або визнання.

Нерівновага у підтримці

Коли один партнер постійно надає допомогу або підтримку, а інший стає залежним від неї, то стосунки переходять в площину співзалежності й перетворюються на модель жертва-рятівник.

Погана комунікація

У залежних стосунках може бути недостатня або пасивна комунікація, що призводить до непорозумінь та незадоволення.