6 ознак у поведінці, які вказують на емоційне зростання

Як ми вчимося керувати емоціями

У дитинстві нас зазвичай вчать регулювати свої емоції. Хай то певні жести через гнів, напади плачу у відповідь на смуток або надто сильне хвилювання на тлі радості. Те, що ми можемо назвати емоційною зрілістю чи розвиненим емоційним інтелектом, - це здатність розпізнавати свої емоції та емоції інших, приймати їх і висловлювати, не намагаючись їх приховати чи придушити.

"Емоційно зрілі люди усвідомлюють себе, прислухаються до своїх емоцій та вміють ними керувати", - пояснює психотерапевт Ері Накагамі.

Вони постійно працюють над різними емоційними та когнітивними навичками, які допомагають їм справлятися зі стресовими чи несприятливими ситуаціями та успішно вирішувати життєві завдання.

У повсякденному житті емоційний інтелект є незаперечною якістю і може служити нам у багатьох сферах, особливо у відносинах з іншими людьми.

6 ознак емоційного дорослішання

Якщо існує вік, коли кожен має досягти певної зрілості, то характерна для емоцій природа не всім природна. І недаремно на нього можуть впливати різні фактори, такі як психологічний стан, сімейне та дружнє оточення або навіть травми, що пережили в дитинстві.

Хоча іноді буває важко зробити крок назад від нашої власної еволюції, є безпомилкові ознаки нашої зрілості. Психотерапевт Сюзанна Вольф склала список моделей поведінки, які ілюструють форму емоційного інтелекту у ваших стосунках:

1. Мати конфлікт, знаючи, що це не конфронтація і що ми є частиною однієї команди.

2. Повідомляйте про наші потреби та емоції, не чекаючи, поки про них здогадаються.

3. Проведіть самоаналіз, щоб усвідомити свою частку відповідальності, а чи не постійно звинувачувати інших.

4. Вмійте приймати думку інших, навіть якщо ви її не поділяєте.

5. Зрозумійте, що можемо по-різному відчувати зв'язок.

6. Можливість послабити пильність і бути вразливою, навіть якщо це може бути страшно.