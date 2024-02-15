UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

6 ознак у поведінці, які вказують на емоційне зростання

Які 6 ознак вказують на емоційне зростання (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Існує кілька форм дорослості, особливо коли справа стосується емоцій. Від віку за паспортом шлях дорослішання мало залежить і всі різні етапи можуть відбуватися по-різному.

Які шість ознак свідчать про те, що ви емоційно подорослішали, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Psychologies.

Як ми вчимося керувати емоціями

У дитинстві нас зазвичай вчать регулювати свої емоції. Хай то певні жести через гнів, напади плачу у відповідь на смуток або надто сильне хвилювання на тлі радості. Те, що ми можемо назвати емоційною зрілістю чи розвиненим емоційним інтелектом, - це здатність розпізнавати свої емоції та емоції інших, приймати їх і висловлювати, не намагаючись їх приховати чи придушити.

"Емоційно зрілі люди усвідомлюють себе, прислухаються до своїх емоцій та вміють ними керувати", - пояснює психотерапевт Ері Накагамі.

Вони постійно працюють над різними емоційними та когнітивними навичками, які допомагають їм справлятися зі стресовими чи несприятливими ситуаціями та успішно вирішувати життєві завдання.

У повсякденному житті емоційний інтелект є незаперечною якістю і може служити нам у багатьох сферах, особливо у відносинах з іншими людьми.

6 ознак емоційного дорослішання

Якщо існує вік, коли кожен має досягти певної зрілості, то характерна для емоцій природа не всім природна. І недаремно на нього можуть впливати різні фактори, такі як психологічний стан, сімейне та дружнє оточення або навіть травми, що пережили в дитинстві.

Хоча іноді буває важко зробити крок назад від нашої власної еволюції, є безпомилкові ознаки нашої зрілості. Психотерапевт Сюзанна Вольф склала список моделей поведінки, які ілюструють форму емоційного інтелекту у ваших стосунках:

1. Мати конфлікт, знаючи, що це не конфронтація і що ми є частиною однієї команди.

2. Повідомляйте про наші потреби та емоції, не чекаючи, поки про них здогадаються.

3. Проведіть самоаналіз, щоб усвідомити свою частку відповідальності, а чи не постійно звинувачувати інших.

4. Вмійте приймати думку інших, навіть якщо ви її не поділяєте.

5. Зрозумійте, що можемо по-різному відчувати зв'язок.

6. Можливість послабити пильність і бути вразливою, навіть якщо це може бути страшно.

До речі, раніше ми писали про те, як навчитися говорити “ні” - простий трюк від психолога.

А ще розповідали про те, як закохатися в себе "по вуха".

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки