6 признаков в поведении, которые указывают на эмоциональное взросление

Как мы учимся управлять эмоциями

В детстве нас обычно учат регулировать свои эмоции. Будь то определенные жесты из-за гнева, приступы плача в ответ на печаль или слишком сильное волнение на фоне радости. То, что мы можем назвать эмоциональной зрелостью или развитым эмоциональным интеллектом, - это способность распознавать свои эмоции и эмоции других, принимать их и выражать, не пытаясь их скрыть или подавить.

"Эмоционально зрелые люди осознают себя, прислушиваются к своим эмоциям и умеют ими управлять", - объясняет психотерапевт Эри Накагами.

Они постоянно работают над различными эмоциональными и когнитивными навыками, которые помогают им справляться со стрессовыми или неблагоприятными ситуациями и успешно решать жизненные задачи.

В повседневной жизни эмоциональный интеллект является неоспоримым качеством и может служить нам во многих сферах, особенно в отношениях с другими людьми.

6 признаков эмоционального взросления

Если существует возраст, когда каждый должен достичь определенной зрелости, то характерная для эмоций природа не для всех естественна. И не зря на него могут влиять различные факторы, такие как психологическое состояние, семейное и дружеское окружение или даже травмы, пережитые в детстве.

Хотя иногда бывает трудно сделать шаг назад от нашей собственной эволюции, есть безошибочные признаки нашей зрелости. Психотерапевт Сюзанна Вольф составила список моделей поведения, которые иллюстрируют форму эмоционального интеллекта в ваших отношениях:

1. Иметь конфликт, зная, что это не конфронтация и что мы - часть одной команды.

2. Сообщайте о наших потребностях и эмоциях, не дожидаясь, пока о них догадаются.

3. Проведите самоанализ, чтобы осознать свою долю ответственности, а не постоянно обвинять других.

4. Умейте принимать точку зрения других, даже если вы ее не разделяете.

5. Поймите, что мы можем по-разному чувствовать связь.

6. Возможность ослабить бдительность и быть уязвимым, даже если это может быть страшно.