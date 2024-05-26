6 обов'язкових процедур, які повернуть шкірі здоровий вигляд: поради косметолога

Що таке ліпідний бар'єр шкіри

"Шкіра виконує свої функції лише за умови, що не пошкоджений її захисний (ліпідний) бар’єр - це суміш шкірного жиру, поту та відмерлих частинок верхнього шару шкіри. Це, так би мовити, водно-жирова субстанція, яка захищає від чужорідних речовин і мікроорганізмів, а також перешкоджає втраті вологи", - пояснює косметолог.

Що порушує ліпідний бар'єр:

сухе повітря на вулиці та в приміщенні

вплив ультрафіолетового випромінювання

умивання милом або засобами із жорсткими поверхневоактивними речовинами

використання спиртових лосьйонів

агресивні процедури

використання неякісної косметики, яка не підходить для вашого типу шкіри

Про те, що порушений ліпідний бар'єр шкіри, свідчить її сухість та лущення, відчуття стягнутості, алергічні реакції на косметику та чутливість шкіри.

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