6 обов'язкових процедур, які повернуть шкірі здоровий вигляд: поради косметолога

Шкіра - це найбільший орган в тілі людини, що виконує безліч функцій, зокрема захисну, терморегуляційну, вітаміноутворюючу і навіть імунну. Але коли порушується її ліпідний бар’єр, вона не здатна справлятись зі своїми обов'язками.
Про те, як правильно дбати про шкіру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в косметолога Ольги Позднякової в Instagram.
"Шкіра виконує свої функції лише за умови, що не пошкоджений її захисний (ліпідний) бар’єр - це суміш шкірного жиру, поту та відмерлих частинок верхнього шару шкіри. Це, так би мовити, водно-жирова субстанція, яка захищає від чужорідних речовин і мікроорганізмів, а також перешкоджає втраті вологи", - пояснює косметолог.
Що порушує ліпідний бар'єр:
Про те, що порушений ліпідний бар'єр шкіри, свідчить її сухість та лущення, відчуття стягнутості, алергічні реакції на косметику та чутливість шкіри.
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