Косметолог розповіла, що таке гіалуронові вуса та як їх позбутися (відео)

З таким явищем, як гіалуронові вуса - може зіштовхнутися майже будь-яка жінка, яка робила ін’єкції, але що це, і як з цим боротися, знають не всі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -відео лікаря-косметолога Анни Тарасенко.

Що таке гіалуронові вуса

Гіалуронові вуса, за словами Анни, це естетичний ефект, який виникає після збільшення губ гіалуроновою кислотою та виглядає, як горизонтальний валик над верхньою губою.

Чому виникають гіалуронові вуса

Причина перша. Неправильне введення препарату

"Якщо філер введений дуже поверхнево або в надмірній кількості - він буде мігрувати", - каже лікар-косметолог.

Причина друга. Особливості анатомії

За словами косметолога, деякі пацієнти мають анатомічні особливості й вони більш схильні до міграції препарату.

Причина третя. Невідповідний препарат

"Використання низькоякісної гіалуронової кислоти або занадто щільного препарату для ваших губ - може призвести до міграції", - каже лікар.

Що таке гіалуронові вуса та як їх позбутися (фото: Freepik)

Як уникнути гіалуронових вусів

Анна радить звертатися до косметолога виключно з вищою медичною освітою, який знає всі тонкощі роботи з різними видами препаратів. А також проводьте очну консультацію з лікарем, він оцінить ваші губи та підбере правильний препарат.

"Тож довіряйте своє обличчя - тільки професіоналам", - радить Анна.