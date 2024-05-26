6 обязательных процедур, которые вернут коже здоровый вид: советы косметолога

Что такое липидный барьер кожи

"Кожа выполняет свои функции только при условии, что не поврежден ее защитный (липидный) барьер - это смесь кожного жира, пота и отмерших частиц верхнего слоя кожи. Это, так сказать, водно-жировая субстанция, защищающая от чужеродных веществ и микроорганизмов, а также препятствует потере влаги", - объясняет косметолог.

Что нарушает липидный барьер:

сухой воздух на улице и в помещении

воздействие ультрафиолетового излучения

умывание мылом или средствами с жесткими поверхностно-активными веществами

использование спиртовых лосьонов

агрессивные процедуры

использование некачественной косметики, которая не подходит для вашего типа кожи

О том, что нарушен липидный барьер кожи, свидетельствует ее сухость и шелушение, ощущение стянутости, аллергические реакции на косметику и чувствительность кожи.

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