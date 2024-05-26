6 обязательных процедур, которые вернут коже здоровый вид: советы косметолога

Кожа - это самый большой орган в теле человека, выполняющий множество функций, в том числе защитную, терморегуляционную, витаминообразующую и даже иммунную. Но когда нарушается ее липидный барьер, она не способна справляться со своими обязанностями.
О том, как правильно заботиться о коже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию у косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.
"Кожа выполняет свои функции только при условии, что не поврежден ее защитный (липидный) барьер - это смесь кожного жира, пота и отмерших частиц верхнего слоя кожи. Это, так сказать, водно-жировая субстанция, защищающая от чужеродных веществ и микроорганизмов, а также препятствует потере влаги", - объясняет косметолог.
Что нарушает липидный барьер:
О том, что нарушен липидный барьер кожи, свидетельствует ее сухость и шелушение, ощущение стянутости, аллергические реакции на косметику и чувствительность кожи.
Ранее мы писали о том, что такое гиалуроновые усы и как их избавиться.
Читайте также о том, что косметолог поделилась секретом, как сформировать красивый овал лица.