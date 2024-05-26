6 обов'язкових процедур, які повернуть шкірі здоровий вигляд: поради косметолога

Шкіра - це найбільший орган в тілі людини, що виконує безліч функцій, зокрема захисну, терморегуляційну, вітаміноутворюючу і навіть імунну. Але коли порушується її ліпідний бар’єр, вона не здатна справлятись зі своїми обов'язками.

Про те, як правильно дбати про шкіру, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в косметолога Ольги Позднякової в Instagram.

Що таке ліпідний бар'єр шкіри "Шкіра виконує свої функції лише за умови, що не пошкоджений її захисний (ліпідний) бар’єр - це суміш шкірного жиру, поту та відмерлих частинок верхнього шару шкіри. Це, так би мовити, водно-жирова субстанція, яка захищає від чужорідних речовин і мікроорганізмів, а також перешкоджає втраті вологи", - пояснює косметолог. Що порушує ліпідний бар'єр: сухе повітря на вулиці та в приміщенні

вплив ультрафіолетового випромінювання

умивання милом або засобами із жорсткими поверхневоактивними речовинами

використання спиртових лосьйонів

агресивні процедури

використання неякісної косметики, яка не підходить для вашого типу шкіри Про те, що порушений ліпідний бар'єр шкіри, свідчить її сухість та лущення, відчуття стягнутості, алергічні реакції на косметику та чутливість шкіри. Як подбати про шкіру обличчя треба перейти на м'яке очищення та на якийсь час виключити з догляду кислоти та ретиноїди

тонізування - найважливіший етап відновлення. Він повертає кислотно-лужний баланс шкіри в норму, також має бути додатковий зволожуючий та пом'якшуючий фактори

зволоження - клітини можуть існувати лише у водному середовищі, тому шкірі потрібна волога

захист від сонця - обов'язково використовуйте крем із SPF фактором

живлення шкіри - треба використовувати засоби з ліпідами, які підуть на будівництво ліпідного бар'єру

зміцнити та захистити шкіру допомагають антиоксиданти (варто приймати вітаміни С і Е)