6 обязательных процедур, которые вернут коже здоровый вид: советы косметолога

Кожа - это самый большой орган в теле человека, выполняющий множество функций, в том числе защитную, терморегуляционную, витаминообразующую и даже иммунную. Но когда нарушается ее липидный барьер, она не способна справляться со своими обязанностями.

О том, как правильно заботиться о коже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию у косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Что такое липидный барьер кожи "Кожа выполняет свои функции только при условии, что не поврежден ее защитный (липидный) барьер - это смесь кожного жира, пота и отмерших частиц верхнего слоя кожи. Это, так сказать, водно-жировая субстанция, защищающая от чужеродных веществ и микроорганизмов, а также препятствует потере влаги", - объясняет косметолог. Что нарушает липидный барьер: сухой воздух на улице и в помещении

воздействие ультрафиолетового излучения

умывание мылом или средствами с жесткими поверхностно-активными веществами

использование спиртовых лосьонов

агрессивные процедуры

использование некачественной косметики, которая не подходит для вашего типа кожи О том, что нарушен липидный барьер кожи, свидетельствует ее сухость и шелушение, ощущение стянутости, аллергические реакции на косметику и чувствительность кожи. Как позаботиться о коже лица нужно перейти на мягкую очистку и на время исключить из ухода кислоты и ретиноиды

тонизирование - важнейший этап восстановления. Он возвращает кислотно-щелочной баланс кожи в норму, также должен быть дополнительный увлажняющий и смягчающий факторы

увлажнение - клетки могут существовать только в водной среде, поэтому коже нужна влага

защита от солнца - обязательно используйте крем со SPF фактором

питание кожи - нужно использовать средства с липидами, которые пойдут на строительство липидного барьера

укрепить и защитить кожу помогают антиоксиданты (следует принимать витамины С и Е)