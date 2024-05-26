6 обязательных процедур, которые вернут коже здоровый вид: советы косметолога
Кожа - это самый большой орган в теле человека, выполняющий множество функций, в том числе защитную, терморегуляционную, витаминообразующую и даже иммунную. Но когда нарушается ее липидный барьер, она не способна справляться со своими обязанностями.
О том, как правильно заботиться о коже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию у косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.
Что такое липидный барьер кожи
"Кожа выполняет свои функции только при условии, что не поврежден ее защитный (липидный) барьер - это смесь кожного жира, пота и отмерших частиц верхнего слоя кожи. Это, так сказать, водно-жировая субстанция, защищающая от чужеродных веществ и микроорганизмов, а также препятствует потере влаги", - объясняет косметолог.
Что нарушает липидный барьер:
- сухой воздух на улице и в помещении
- воздействие ультрафиолетового излучения
- умывание мылом или средствами с жесткими поверхностно-активными веществами
- использование спиртовых лосьонов
- агрессивные процедуры
- использование некачественной косметики, которая не подходит для вашего типа кожи
О том, что нарушен липидный барьер кожи, свидетельствует ее сухость и шелушение, ощущение стянутости, аллергические реакции на косметику и чувствительность кожи.
Как позаботиться о коже лица
- нужно перейти на мягкую очистку и на время исключить из ухода кислоты и ретиноиды
- тонизирование - важнейший этап восстановления. Он возвращает кислотно-щелочной баланс кожи в норму, также должен быть дополнительный увлажняющий и смягчающий факторы
- увлажнение - клетки могут существовать только в водной среде, поэтому коже нужна влага
- защита от солнца - обязательно используйте крем со SPF фактором
- питание кожи - нужно использовать средства с липидами, которые пойдут на строительство липидного барьера
- укрепить и защитить кожу помогают антиоксиданты (следует принимать витамины С и Е)
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