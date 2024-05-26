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6 обязательных процедур, которые вернут коже здоровый вид: советы косметолога

Воскресенье 26 мая 2024 07:22
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6 обязательных процедур, которые вернут коже здоровый вид: советы косметолога Как ухаживать за кожей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Ольга Позднякова

Кожа - это самый большой орган в теле человека, выполняющий множество функций, в том числе защитную, терморегуляционную, витаминообразующую и даже иммунную. Но когда нарушается ее липидный барьер, она не способна справляться со своими обязанностями.

О том, как правильно заботиться о коже, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию у косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Что такое липидный барьер кожи

"Кожа выполняет свои функции только при условии, что не поврежден ее защитный (липидный) барьер - это смесь кожного жира, пота и отмерших частиц верхнего слоя кожи. Это, так сказать, водно-жировая субстанция, защищающая от чужеродных веществ и микроорганизмов, а также препятствует потере влаги", - объясняет косметолог.

Что нарушает липидный барьер:

  • сухой воздух на улице и в помещении
  • воздействие ультрафиолетового излучения
  • умывание мылом или средствами с жесткими поверхностно-активными веществами
  • использование спиртовых лосьонов
  • агрессивные процедуры
  • использование некачественной косметики, которая не подходит для вашего типа кожи

О том, что нарушен липидный барьер кожи, свидетельствует ее сухость и шелушение, ощущение стянутости, аллергические реакции на косметику и чувствительность кожи.

Как позаботиться о коже лица

  • нужно перейти на мягкую очистку и на время исключить из ухода кислоты и ретиноиды
  • тонизирование - важнейший этап восстановления. Он возвращает кислотно-щелочной баланс кожи в норму, также должен быть дополнительный увлажняющий и смягчающий факторы
  • увлажнение - клетки могут существовать только в водной среде, поэтому коже нужна влага
  • защита от солнца - обязательно используйте крем со SPF фактором
  • питание кожи - нужно использовать средства с липидами, которые пойдут на строительство липидного барьера
  • укрепить и защитить кожу помогают антиоксиданты (следует принимать витамины С и Е)

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