6 обязательных действий, чтобы подготовить грушу к зиме

Зима для груши - это настоящее испытание, поэтому очень важно подготовить дерево заранее, чтобы сохранить его здоровье и урожайность. Несколько простых, но важных шагов помогут защитить грушу от морозов и обеспечить ей отличный старт в следующем сезоне.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно подготовить грушу в саду к зимовке.

Как убрать вокруг дерева

После того как груша дала последний урожай, пора заняться уборкой вокруг ствола. За лето там накапливается немало опавших листьев, плодов и сорняков, которые могут стать убежищем для вредителей и болезней.

Соберите весь мусор и утилизируйте: сожгите или используйте для компоста. После этого тщательно очистите ствол от лишайников и отслоенной коры - для этого понадобится щетка, а не острые инструменты. Это поможет избежать повреждений и защитить дерево от болезней.

Как обрезать крону

Обрезка кроны - обязательный этап ухода за грушей осенью. Проводите санитарную обрезку за три недели до начала заморозков, чтобы дерево успело затянуть все срезы.

Сначала внимательно осмотрите грушу и найдите поломанные или больные ветви, мешающие развитию дерева. Их нужно обрезать, используя удобный инструмент, а места срезов сразу обработайте садовой пастой или варом. Это поможет избежать заражения и сделает дерево более крепким.

Как подкормить грушу осенью

Осенняя подкормка - это важный момент для восстановления силы груши после плодоношения. В зависимости от состояния дерева выбирайте подходящее удобрение.

К примеру, если плоды были неправильной формы, добавьте бром, а при появлении хлороза - железо. Если листья слишком быстро опадали, это свидетельствует о дефиците калия.

Взрослому дереву будет полезным внести суперфосфат и калий, тогда как молодые саженцы отлично откликаются на органические удобрения.

Правильная подготовка к зиме даст вам в следующем году хороший урожай груш (фото: Freepik.com)

Как защитить грушу от болезней и вредителей

Осень - опасное время для груши из-за распространения грибков и активности вредителей. Чтобы не допустить заражения, важно предварительно провести профилактическую обработку.

После очистки стволового круга обработайте дерево и грунт раствором медного купороса, затем перекопайте землю и внесите органику.

Ловчий пояс на стволе защитит от вредителей, ищущих себе зимовку. Также можно использовать инсектицид для дополнительной профилактики.

Как полить грушу перед зимой

Полив перед зимой - еще один важный этап ухода. Особенно это важно, если лето было засушливым или земля на вашем участке быстро теряет влагу.

Молодым саженцам нужно около 30-40 литров воды, средним деревьям - до 70 литров, а взрослым - 100 литров. Полив осуществляйте в три этапа с рыхлением почвы после каждого и мульчированием легкими материалами, такими как торф или кора, чтобы сохранить влагу.

Как побелить ствол груши

Побелка ствола осенью поможет оградить дерево от вредителей и избежать трещин на коре. Выполняйте процедуру в теплый день, смешайте гашеную известь с медным купоросом до консистенции жидкой сметаны и нанесите на очищенный ствол.

Если необходимо, повторите процесс снова для лучшей защиты. Это простая, но эффективная процедура, которая поможет вашей груше справиться с зимними холодами и весной снова радовать вас здоровыми зелеными листочками.