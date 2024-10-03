Як правильно підготувати виноград до зимівлі: покрокова інструкція

Підготовка винограду до зими - важливий процес, що гарантує успішне збереження рослини під час холодної пори року. Від правильності цієї підготовки залежить як якість майбутнього врожаю, так і життя самої лози.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як захистити рослину від шкідників і хвороб, а також забезпечити комфортні умови для зимування.

Обрізка винограду: ключ до здоров'я та врожайності

Обрізка винограду - це важливий етап осінньої підготовки, що дозволяє сформувати сильні пагони для наступного сезону. Проводити обрізку рекомендується восени, коли температура повітря знижується до нуля, але ще немає сильних морозів.

Основний урожай формується на дворічних пагонах, тому важливо видалити до 80-85% приросту, залишаючи лише два-чотири рукави на кожному дорослому кущі. Важливо також зберегти до сотні здорових вічок, щоб забезпечити оптимальну кількість плодів у майбутньому.

Обрізка допомагає направити енергію куща на формування великих і соковитих грон, а також сприяє здоров'ю рослини. Після обрізки виноград обов'язково слід обробити, щоб запобігти можливим захворюванням.

Обрізка винограду восени - обов'язкова процедура (фото: Freepik.com)

Як обробити виноград від шкідників і хвороб

Після завершення обрізки виноград потребує обробки спеціальними засобами для захисту від хвороб і шкідників. Найкращий час для обробки - осінь, після того, як опадає листя.

Для цього використовується розчин мідного купоросу, який допомагає знищити грибкові захворювання і запобігати пошкодженню від комах. Для дорослих кущів використовують 3-5% розчин, а для молодих саджанців - 1%.

Важливо не забути обробити не лише лозу, але й землю навколо куща, оскільки там також можуть перебувати шкідники. Обробка допомагає винограду "піти в зиму" здоровим, що є важливою умовою для успішного весняного пробудження.

Підживлення та полив винограду восени

Після періоду вегетації рослина потребує поповнення запасів поживних речовин. З початку вересня виноград підживлюють калійно-фосфорними добривами, які сприяють укріпленню пагонів і формуванню плодових бруньок на наступний рік.

Крім того, в осінній період рекомендується проводити полив, особливо якщо осінь була сухою. Поливають після обрізки, але до настання морозів: на легких ґрунтах потрібно до 50 літрів води на кущ, а на суглинках - близько 25 літрів.

Це допоможе рослині краще перенести зимові холоди, оскільки зволожений ґрунт знижує ризик пошкодження кореневої системи морозами.

Якщо осінь - без дощів, то потрібен полив (фото: Freepik.com)

Як правильно укрити виноград на зиму

Укриття винограду на зиму - це вирішальний етап підготовки, від якого залежить, чи переживе лоза холоди.

Виділяють три основні методи укриття: підгортання, часткове укриття та повне укриття.

Підгортання найкраще підходить для молодих саджанців першого року життя або для дорослих кущів у регіонах з м'якими зимами.

Часткове укриття передбачає захист лише нижньої частини куща, залишаючи верхні пагони відкритими.

Повне укриття буває двох видів - вологе та сухе, причому сухе укриття є найбільш надійним, але і трудомістким. Вибір методу залежить від регіону, сорту винограду та погодних умов.