Традиції прикрашання домівок до Різдва у різних країнах світу, які дивують українців

Солом'яні дідухи і павуки в Україні

Основні елементи традиційного дизайну давніх українців на Різдво - солом'яні дідухи і павуки. Також часто використовувались фігурки янголів і сніжинок. Також були прикраси у вигляді птахів чи тварин. Наші предки вважали, що такий декор сприяє добробуту і дарує родині спокій.

Солома і сіно у Польщі

На різдвяні свята у Польщі традиційно прикрашають домівки снопами, а на підлогу стелять солому і сіно. Святкову скатертину посипають зернами злаків. Вважається, що це гарантує гарний урожай у наступному році.

4 свічки у домівках Швеції

Шведи ще у листопаді готують свічник або вінок із 4 свічками, одній із яких дозволяють згоріти лише на чверть майже за місяць до початку святкування Різдва. Через тиждень запалюють ще дві свічки - ту, що не догоріла, і нову. І так роблять майже до кінця грудня. Остання свічка зігріває родину на Різдво.

Схованка для віників у Норвегії

Традиції святкування зимових свят у Норвегії сягають ще дохристиянських часів. Місцеві жителі вважають, що головне - сховати віники, щоб залишити без транспортних засобів відьом й іншу нечисту силу. Грати у такі "схованки" вони починають ближче до Різдва.

Ялинкові гілки у Чехії

Зелені гілки хвойних дерев у Чехії - це попередниці ялинок. У багатьох будинках вони використовуються, як елементи святкового декору. Але крім цього, вони мають символічне значення - захищають від зла та хвороб.

Шоколад і мармелад в Австрії

Для прикрашання осель австрійці часто використовують солодощі. На різдвяних ялинках часто розвішують шоколадні цукерки та мармелад.

Арка зі свічок у Німеччині

На підвіконнях у німців можна побачити арки зі свічок, які обов'язково мають бути із воску. Вони символізують повернення додому. У більш сучасному варіанті декор доповнюють стрічками, іграшками, хвойними вінками, дерев'яними фігурками тощо.