Традиции украшения домов к Рождеству в разных странах мира, которые удивляют украинцев

Соломенные дидухи и пауки в Украине

Основные элементы традиционного дизайна древних украинцев на Рождество - соломенные дидухи и пауки. Также часто использовались фигурки ангелов и снежинок. Также были украшения в виде птиц или животных. Наши предки считали, что такой декор способствует благополучию и дарит семье покой.

Солома и сено в Польше

На рождественские праздники в Польше традиционно украшают дома снопами, а на пол стелят солому и сено. Праздничную скатерть посыпают зернами злаков. Считается, что это гарантирует хороший урожай в следующем году.

4 свечи в домах Швеции

Шведы еще в ноябре готовят подсвечник или венок с 4 свечами, одной из которых позволяют сгореть всего на четверть почти за месяц до начала празднования Рождества. Через неделю зажигают еще две свечи - не догоревшую и новую. И так поступают почти до конца декабря. Последняя свеча согревает семью на Рождество.

Прячут веники в Норвегии

Традиции празднования зимних праздников в Норвегии уходят еще в дохристианские времена. Местные жители считают, что главное - спрятать веники, чтобы оставить без транспортных средств ведьм и другую нечистую силу. Играть в такие "прятки" они начинают ближе к Рождеству.

Елочные ветки в Чехии

Зеленые ветки хвойных деревьев в Чехии - это предшественницы елок. Во многих домах они используются как элементы праздничного декора. Но кроме этого, они имеют символическое значение - они защищают от зла и болезней.

Шоколад и мармелад в Австрии

Для украшения жилищ австрийцы часто используют сладости. На рождественских елках часто развешивают шоколадные конфеты и мармелад.

Арка из свечей в Германии

На подоконниках у немцев можно увидеть арки из свечей, которые обязательно должны быть из воска. Они символизируют возвращение домой. В более современном варианте декор дополняют лентами, игрушками, хвойными венками, деревянными фигурками и т. п.