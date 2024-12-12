6 неожиданных функций в новом обновлении iOS, которые работают без магии ИИ

iOS продолжает удивлять пользователей не только продвинутыми функциями, но и решениями, которые обходятся без технологий искусственного интеллекта. Новое обновление принесло ряд неожиданно полезных инструментов, которые сделали систему более удобной и интуитивной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Легко меняйте приложения по умолчанию

Если вы устали от стандартных приложений Apple для почты, сообщений и просмотра веб-страниц, iOS 18.2 позволяет очень легко изменить эти настройки по умолчанию. Перейдите в Настройки, Приложения и Стандартные приложения, чтобы изменить все параметры по умолчанию на одной странице.

Параметры включают ваш браузер, приложение электронной почты, приложение для обмена сообщениями, службу фильтрации вызовов, менеджер паролей и клавиатуру.

Как изменить приложения по умолчанию (фото: Lifehacker)

Улучшения управления камерой на iPhone 16

Серия iPhone 16 имеет кнопку управления камерой, которая позволяет вам на фотографии и быстро настраивать параметры камеры. С iOS 18.2 Apple добавила несколько новых функций к этой кнопке. Например, теперь вы можете слегка нажимать кнопку, чтобы заблокировать экспозицию и фокус перед тем, как сделать снимок.

Другое важное дополнение не допускает случайную активацию камеры iPhone 16. Эта функция называется Require Screen On, и она будет предотвращать открытие камеры вашего iPhone, когда экран выключен. Эта функция включена по умолчанию, и вы можете найти ее в разделе Настройки, Экран и яркость и Require Screen On.

Улучшения управления камерой на iPhone 16 (фото: Lifehacker)

Делитесь местоположением ваших устройств с другими

Вы можете поделиться местоположением вашего AirTag или другого аксессуара "Локатор" с доверенными третьими лицами, такими как сотрудники авиакомпаний, если вам нужна их помощь в отслеживании потерянных предметов.

В приложении "Локатор" перейдите на вкладку "Предметы", выберите аксессуар и нажмите "Поделиться местоположением предмета", чтобы передать его локацию на ограниченное время.

Делитесь местоположением ваших устройств с другими (фото: Lifehacker)

Улучшения в Safari

iOS 18.2 добавила несколько ключевых улучшений в Safari для iPhone и iPad. Пользователи теперь могут импортировать и экспортировать данные просмотра через настройки устройства, что значительно упрощает управление информацией. Для персонализации стартовой страницы появились новые фоновые изображения.

Владельцы iPhone с Dynamic Island заметят, что он теперь отображает прогресс загрузки файлов. Наиболее важное обновление - автоматическое преобразование адресов http в более безопасные https, что повышает защиту данных пользователей.

Улучшения просмотра в Safari (фото: Lifehacker)

Автоматическое удаление данных о местоположении при обмене фотографиями

Когда вы публикуете фотографии и видео в своем любимом приложении, iOS 18.2 позволяет автоматически удалять данные о местоположении из изображения. Вы также можете изменить формат для обмена ими.

Эти функции находятся в разделе “Настройки”, “Конфиденциальность и безопасность”, “Фото”, [Название приложения], “Параметры”. Обратите внимание, что вам нужно будет сделать это для каждого приложения отдельно, а также некоторые разработчики приложений еще не поддерживают эту функцию.

Автоматическое удаление данных о местоположении при обмене фотографиями (фото: Lifehacker)

Добавьте регулятор громкости на главный экран

В тот момент, когда вы воспроизводите музыку или видео на своем iPhone и блокируете экран, вы увидите виджет Now Playing на экране блокировки.

В iOS 18.2 вы теперь можете добавить ползунок громкости в виджет этот виджет на экране блокировки. Это позволяет вам контролировать громкость без нажатия физических кнопок громкости. Эта функция находится в разделе “Настройки”, “Универсальный доступ”, "Аудио и видео” и “Всегда показывать регулятор громкости”.

Как добавить элементы управления громкостью на главный экран вашего iPhone (фото: Lifehacker)

Еще несколько улучшений

В iOS 18.2 есть еще несколько новых функций. Вы заметите, что приложение "Почта" теперь имеет лучшую категоризацию и сортирует ваши электронные письма на четыре вкладки: основные, транзакции, обновления и рекламные акции.

Приложение "Фото" также имеет несколько незначительных изменений в дизайне, в том числе возможность пошагового просмотра видео.

Голосовые заметки теперь поддерживают многослойную запись, что означает, что вы можете добавить вокал к музыкальной идее и импортировать его в Logic Pro на iPhone 16 Pro и Pro Max.