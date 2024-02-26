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6 неочевидних ознак, що хтось у вас сильно закоханий

Як зрозуміти, що у вас хтось закоханий (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кохання завжди виражається широкими жестами і пристрасними зізнаннями. Є непримітні ознаки, які можуть куди більше розповісти про справжні почуття людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психолога Ірини Кулік.

Довгий погляд

Людина, яка у вас закохана, хоче спіймати ваш погляд, дивитись на вас та досліджувати.

Якщо людина постійно ретельно спостерігає за всіма вашими діями, то ви їй точно подобаєтесь.

Фізичний контакт

Коли у вас хтось закоханий, то ця людина хоче частіше доторкнутися до вас, обійняти, поцілувати.

Навіть якщо ми дуже боїмося контактувати з людиною, якою захоплюємося, ми маневруємо та тримаємося поряд, щоб принаймні спостерігати.

За вами можуть уважно стежити, а потім поспішно опускати очі. Не говорити з вами, але захоплюватися здалеку.

Щира посмішка

Легка та соромʼязлива посмішка може свідчити про щирі почуття.

Коли хтось закоханий у вас, він виявить справжній інтерес до ваших щоденних занять, якими б буденними вони не були.

"Випадкові" зустрічі

Коли у вас хтось закоханий, ця людина придумає будь-які причини, щоб зайвий раз побачити вас. Ці причини можуть бути дуже банальними, все для того, щоб побачити вас.

Інтонація голосу

Психолог каже, що людина, яка у вас закохана, говорить спокійним тоном, можливо навіть з ноткою хвилювання. 

Вони приносять жертви заради вас

Справжнє кохання часто супроводжується готовністю йти на жертви. Коли хтось глибоко закоханий у вас, він може зробити вибір, який буде віддавати перевагу вашим потребам, навіть якщо це означає Вихід із зони комфорту або припинення реалізації власних бажань.

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