Психолог сказав, як зайнятим людям знайти час для стосунків
Досить часто ми не можемо (або не хочемо) знаходити час на побудову стосунків, оскільки ставимо на перше місце роботу, власні справи або ж просто хочемо побути зі своїми думками, а партнер страждає.
Про те, як знайти час для стосунків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео психолога Дмитра Остапенка.
Психолог сказав, як зайнятим людям знайти час для стосунків
"Потрібно пам’ятати, що у кожного чоловіка, у кожної жінки є ті речі, через які вони відчувають себе щасливими у стосунках і коли, наприклад, чоловік багато працює й заробляє непогані гроші, у нього є улюблена справа, бізнес якийсь чи він просто активно будує кар’єру, то це дуже класно і ми це в жодному разі не знецінюємо. Але його дружині можливо, потрібно провести з ним 15-20 хвилин, посидіти й поговорити. Без телефону, без планшета, навіть без того, щоб він в цей час думав про свій бізнес, бо ми відчуваємо, коли кохана людина поряд з нами, але думками десь далеко", - радить психолог
"Потрібно розуміти, що коханим людям потрібен час з нами. Нехай це буде 10-15 хвилин на день, для багатьох сімей цього більше ніж достатньо, щоб підтримувати критичний рівень комунікації. Якісно повести 10-15 хвилин", - продовжує Дмитро.
Як знайти час на кохання (фото: Freepik)
Нічого не заважає прокинутися раніше і просто запитати: "Як у тебе взагалі справи?" "Як спалося?", "Що збираєшся сьогодні робити?" - це створює емоційний зв’язок і показує, що він цікавиться вашим життям.
За словами психолога, можна хоч 2 години просидіти разом і дивитися фільм, але це неякісно проведений час, тому варто розумно виділяти на розмови хоча б 15-20 хвилин і бути зануреним лише у партнера, тоді буде все добре.
Отже, знаходити час на кохану людину та побудову стосунків не так вже й складно, важливо лише мати бажання та розуміти, що ви не хочете втрачати цю людину і вміти розставляти пріоритети.
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