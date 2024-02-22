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Чому закоханість не завжди переростає у глибоке почуття: причини

Четвер 22 лютого 2024 20:22
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Чому закоханість не завжди переростає у глибоке почуття: причини Чому закоханність не стає глибоким почуттям (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Перші побачення були чудовими, відчувався взаємний потяг двох людей, але раптом все почало затихати. І інтерес партнера почав втрачатися. Стосунки зупинилися на стадії легкої закоханості, яка так і не переростає у глибоке почуття.

Чому таке іноді трапляється, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис "Психологічна підтримка" в Telegram.

Страх близькості

Причини страху близькості пов'язані з тим, що в дитинстві людині не давали відчути в достатності самостійність. Дитина потребує певної автономності, щоб пізнавати світ. А люди, яких виховували надміру тривожні дорослі, часто асоціюють близькі стосунки з несвободою, бо їх занадто контролювали у дитинстві.

У дорослому віці вони попри все будуть намагатися вберегти власну незалежність. Як наслідок: вони тримають дистанцію, бояться висловлювати свої почуття, першими припиняють стосунки.

Уникаючий тип прив'язаності

Коли дитину виховує емоційно холодний або деспотичний дорослий, ц неї формується уникаючий тип прив'язаності. У таких людей перший досвід взаємин був руйнівний, тому у дорослому віці людина сприйматиме міжособистісний контакт як загрозливий. І для неї тоді прийнятним буде лише фізичний контакт.

Вони не вірять, що близькі стосунки можуть бути безпечними. Тому секс для таких людей - єдина можливість відчути зв'язок з партнером.

Нереалістичні очікування

На початку стосунків ми ідеалізуємо іншу людину - вона здається нам особливою та загадковою. Але у деяких після сексуальної близькості партнер може втратити свою значення. Він перестає бути таємницею: після сексу ідеалістичний образ розсіюється, а реалістичний не встигає сформуватися.

У такому випадку варто дослідити асоціації, які викликає фізична близькість, та співставити образи партнерів "до" та "після" сексу. Згадайте, в який момент інтерес почав згасати, якими були попередні стосунки, в яких ви бачили с партнером спільне майбутнє.

Страх бути покинутим

Якщо людину одного разу покинули, знехтували нею (не обов'язково в романтичних стосунках), у майбутньому вона може ініціювати розрив стосунків першою. Все заради того, щоб уникнути тих неприємних емоцій, які були пережиті від попереднього досвіду.

Йти від партнера першим - це спосіб зберегти самоповагу. У таких ситуаціях важливо відокремити свій минулий досвід від нинішнього. Бути сміливим і відкритися до нових стосунків.

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