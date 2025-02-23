6 найкорисніших видів соків, які варто обирати в магазині

Сік можна пити в будь-який час доби і він є корисним для здоров'я. Дієтолог називала види напоїв, які вважаються найкориснішими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що шукати в сокові

Щоб дізнатися, які соки найкращі для організму, дотримуйтесь таких рекомендацій:

Вибирайте 100% сік, щоб уникнути прихованих прозапальних доданих цукрів

Для овочевих соків шукайте сорти з низьким вмістом натрію з 250 міліграмами або менше на порцію

Завжди вибирайте соки, що містять м'якоть для додавання клітковини

Чим яскравіший колір соку, тим більше поживних речовин він містить, оскільки насичено забарвлені продукти багаті фітонутрієнтами, які зменшують запалення як антиоксиданти

Уникайте соків із додаванням барвників, консервантів або інших інгредієнтів, які вам незнайомі

Якщо можливо, вибирайте свіжовичавлені соки, оскільки в них більше поживних речовин

Корисні сорти соків

Сік чорносливу

Сік чорносливу часто рекомендують для підтримки регулярного випорожнення кишечника завдяки вмісту в ньому клітковини. Він також містить калій, вітамін К і магній, які підтримують здоров’я кісток, а також антиоксиданти, які зменшують запалення.

Дієтолог Еліза Вітакер розповіла, що сік, виготовлений зі слив, може похвалитися вражаючою кількістю заліза, яке може допомогти в лікуванні або запобіганні анемії.

Томатний сік

Томатний сік містить лікопін, який є антиоксидантом, який зменшує запалення в організмі, а також вітамін С, який підтримує правильну роботу імунної системи.

У цьому соку ви також знайдете багато калію, вітаміну B6 і лікопіну, які підтримують здоров’я серця, імунітету та очей.

Ананасовий сік

Ананасовий сік є улюбленим серед дітей і дорослих через його гострий солодкий смак. Крім того, ананасовий сік містить фермент під назвою бромелайн, який підтримує травлення, має протизапальні властивості та зміцнює здоров’я серця.

У цьому популярному соку ви також знайдете значну кількість вітаміну С, магнію та калію, які додатково сприяють здоров’ю імунітету та серця.

Терпкий вишневий сік

Вишневий сік містить антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі та можуть навіть сприяти здоров’ю мозку. Він також може сприяти кращому сну, оскільки містить триптофан і мелатонін.

Морквяно-імбирний сік

Коли справа доходить до комбінованих соків, морквяно-імбирний важко перевершити за загальними перевагами для здоров’я.

Він багатий бета-каротином, лютеїном і зеаксантином. Морквяний сік підтримує зір і імунну функцію, а імбир містить біоактивні сполуки, які підтримують імунітет і корисні для травлення.

Гранатовий сік

Через високий вміст поліфенолів, гранатовий сік пов’язаний зі здоров’ям серця та зменшенням запалення. Крім того, гранатовий сік є одним із небагатьох прикладів того, де сік може бути доступнішим, ніж цілий фрукт, допомагаючи вам отримати переваги.

Що робить сік більш чи менш корисним?

Цілі фрукти та овочі складаються з "харчової матриці" з вітамінами, мінералами, клітковиною та корисними рослинними сполуками в одній структурі. Сік руйнує цю "матрицю", видаляючи клітковину, яка допомагає регулювати рівень цукру в крові, довше забезпечує ситість і підтримує здоров’я кишківника.

Однак не вся клітковина втрачається в процесі, переважно лише нерозчинна.