6 самых полезных видов соков, которые стоит выбирать в магазине

Сок можно пить в любое время суток и он является полезным для здоровья. Диетолог называла виды напитков, которые считаются самыми полезными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что искать в соке

Чтобы узнать, какие соки лучшие для организма, следуйте таким рекомендациям:

Выбирайте 100% сок, чтобы избежать скрытых провоспалительных добавленных сахаров

Для овощных соков ищите сорта с низким содержанием натрия с 250 миллиграммами или меньше на порцию

Всегда выбирайте соки, содержащие мякоть для добавления клетчатки

Чем ярче цвет сока, тем больше питательных веществ он содержит, поскольку насыщенно окрашенные продукты богаты фитонутриентами, которые уменьшают воспаление как антиоксиданты

Избегайте соков с добавлением красителей, консервантов или других ингредиентов, которые вам незнакомы

Если возможно, выбирайте свежевыжатые соки, поскольку в них больше питательных веществ

Полезные сорта соков

Сок чернослива

Сок чернослива часто рекомендуют для поддержания регулярного опорожнения кишечника благодаря содержащейся в нем клетчатке. Он также содержит калий, витамин К и магний, которые поддерживают здоровье костей, а также антиоксиданты, которые уменьшают воспаление.

Диетолог Элиза Уитакер рассказала, что сок, изготовленный из слив, может похвастаться впечатляющим количеством железа, которое может помочь в лечении или предотвращении анемии.

Томатный сок

Томатный сок содержит ликопин, который является антиоксидантом, уменьшающим воспаление в организме, а также витамин С, который поддерживает правильную работу иммунной системы.

В этом соке вы также найдете много калия, витамина B6 и ликопина, которые поддерживают здоровье сердца, иммунитета и глаз.

Ананасовый сок

Ананасовый сок является любимым среди детей и взрослых из-за его острого сладкого вкуса. Кроме того, ананасовый сок содержит фермент под названием бромелайн, который поддерживает пищеварение, обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет здоровье сердца.

В этом популярном соке вы также найдете значительное количество витамина С, магния и калия, которые дополнительно способствуют здоровью иммунитета и сердца.

Терпкий вишневый сок

Вишневый сок содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в организме и могут даже способствовать здоровью мозга. Он также может способствовать лучшему сну, поскольку содержит триптофан и мелатонин.

Морковно-имбирный сок

Когда дело доходит до комбинированных соков, морковно-имбирный трудно превзойти по общим преимуществам для здоровья.

Он богат бета-каротином, лютеином и зеаксантином. Морковный сок поддерживает зрение и иммунную функцию, а имбирь содержит биоактивные соединения, которые поддерживают иммунитет и полезны для пищеварения.

Гранатовый сок

Из-за высокого содержания полифенолов, гранатовый сок связан со здоровьем сердца и уменьшением воспаления. Кроме того, гранатовый сок является одним из немногих примеров того, где сок может быть более доступным, чем целый фрукт, помогая вам получить преимущества.

Что делает сок более или менее полезным?

Целые фрукты и овощи состоят из "пищевой матрицы" с витаминами, минералами, клетчаткой и полезными растительными соединениями в одной структуре. Сок разрушает эту "матрицу", удаляя клетчатку, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, дольше обеспечивает сытость и поддерживает здоровье кишечника.

Однако не вся клетчатка теряется в процессе, преимущественно лишь не растворимая.