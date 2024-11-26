6 найголовніших помилок у макіяжі, які варто залишити у минулому

Створення ідеального макіяжу - це не лише мистецтво, а й грамотне дотримання правил. Проте багато хто припускається типових помилок, які можуть зіпсувати образ. Ось шість найпоширеніших помилок, які час залишити у минулому.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює шість найпоширеніших помилок в мейкапі, які час залишити у минулому.

Невідповідний тональний крем

Обираючи тональний засіб, багато хто забуває протестувати його на шиї або зоні щелепи. Занадто світлий чи темний відтінок створює ефект "маски". Використовуйте денне освітлення для вибору тону, щоб продукт природно поєднувався з вашою шкірою.

Перебір із контурингом

Контуринг повинен бути делікатним і підкреслювати риси обличчя, а не перетворювати його на малюнок. Уникайте надто чітких ліній та різких переходів, ретельно розтушовуйте продукти.

Неправильне нанесення рум’ян

Рум’яна, нанесені занадто високо або низько, можуть змінити пропорції обличчя. Ключ - наносити їх на "яблучка" щік і плавно розтушовувати в бік скронь.

Надмірна кількість пудри

Засоби для матування потрібні для контролю блиску, але занадто багато пудри робить обличчя "пласким" і може підкреслити зморшки. Наносьте пудру легкими рухами, лише на Т-зону.

Нехтування підготовкою шкіри

Ігнорування зволоження та праймера перед нанесенням макіяжу призводить до нерівномірного покриття. Завжди очищуйте, зволожуйте шкіру та використовуйте базу під макіяж.

Неправильно підкреслені брови

Занадто темні, чіткі або неприродні брови псують гармонійний вигляд. Використовуйте відтінок, який максимально наближений до вашого природного кольору волосся, і працюйте легкими штрихами.

Дотримуючись цих порад, ваш макіяж виглядатиме свіжим, природним і професійним.