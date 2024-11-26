6 самых главных ошибок в макияже, которые следует оставить в прошлом

Создание идеального макияжа - это не только искусство, но и грамотное соблюдение правил. Однако многие допускают типичные ошибки, которые могут испортить образ. Вот шесть самых распространенных ошибок, которые пора оставить в прошлом.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет шесть самых распространенных ошибок в мейкапе, которые пора оставить в прошлом.

Неподходящий тональный крем

Выбирая тональное средство, многие забывают протестировать его на шее или зоне челюсти. Слишком светлый или темный оттенок создает эффект маски. Используйте дневное освещение для выбора тона, чтобы продукт естественным образом сочетался с вашей кожей.

Перебор с контурингом

Контуринг должен быть деликатным и подчеркивать черты лица, а не превращать его в рисунок. Избегайте слишком четких линий и резких переходов, тщательно растушевывайте продукты.

Неправильное нанесение румян

Румяна, нанесенные слишком высоко или низко, могут изменить пропорции лица. Ключ – наносить их на "яблочка" щек и плавно растушевывать в сторону висков.

Чрезмерное количество пудры

Средства для матирования нужны для контроля блеска, но слишком много пудры делает лицо "плоским" и может подчеркнуть морщинки. Наносите пудру легкими движениями только на Т-зону.

Пренебрежение подготовкой кожи

Игнорирование увлажнения и праймера перед нанесением макияжа приводит к неравномерному покрытию. Всегда очищайте, увлажняйте кожу и используйте макияж.

Неправильно подчеркнутые брови

Слишком темные, четкие или неестественные брови портят гармоничный вид. Используйте оттенок, максимально приближенный к вашему природному цвету волос, и работайте легкими штрихами.

Следуя этим советам, ваш макияж будет выглядеть свежим, естественным и профессиональным.