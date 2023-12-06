6 моторошних фільмів про українських захисників

Зошит війни

Сучасна документальна кінострічка, яка складається з десятків аматорських відео українських військових. Вони знімали всі ці ролики на власні мобільні телефони, фотоапарати та відеокамери.

Роман Любий, який є режисером цього фільму професійно звів всі ролики в одну велику та важливу картину про реальні будні українських військових на різних напрямках.

Бачення метелика

В центрі сюжету постає аеророзвідниця Ліля, яка пережила сексуальне насилля в полоні та повернулась додому. Вона справляється з ПТСР та намагається адаптуватися до цивільного життя зі своїми травмами.

Черкаси

Фільм розкриває історію спротиву українських моряків під час окупації Криму росіянами. У цій кінострічці простежується історія стагнації українського флоту в часи Януковича та зрада частини наших офіцерів під час окупації Автономної республіки.

Снайпер.Білий ворон

Історія фільму розповідає про професійного снайпера, який до втрати дружини на війні був пацифістом. Це біографічна історія реального українського снайпера Миколи Вороніна.

Іловайськ 2014. Батальйон Донбас

Фільм присвячений добровольчому батальйону “Донбас” в боях за Іловайськ у 2014 році. Головна особливість фільму полягає у тому, що більшість ролей виконали не актори, а саме учасники батальйону.

Кіборги

Фільм відомого українського режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва присвячений обороні Донецького аеропорту у 2014-2015 роках. Його оборона тривала 242 дні та стала символом героїчності українських військ.