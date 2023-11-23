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5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Четвер 23 листопада 2023 19:33
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5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір Кадр з фільму "Опенгеймер"
Автор: Юлія Любченко

Біографічні фільми переносять нас у світ захоплюючих пригод, вражаючих досягнень та життєвих історій. І головне - реальних!

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 5 стрічок з високим рейтингом IMDb про видатних особистостей, які можна подивитися легально українською мовою на медіасервісі MEGOGO.

Оппенгеймер (IMDb - 8.5)

Картина розповідає історію життя і роботи вченого-фізика зі Сполучених Штатів. Під час Другої світової війни Роберт Оппенгеймер займався безпрецедентним створенням атомної зброї, розробка якої відбувалася згідно із запущеним Мангеттенським проєктом. Усі ці події спричинили низку змін.

5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Кадр з фільму "Оппенгеймер"

Найвеличніший шоумен (IMDb - 7.5)

Фінеас Тейлор Барнаум випередив свій час, подарувавши світові безліч новаторських ідей. Живучи в XIX столітті, він став основоположником маркетингу, організувавши бродячий цирк, що користувався неймовірним успіхом. Про його яскраве і вражаюче життя і піде мова у фільмі.

5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Кадр з фільму "Найвеличніший шоумен"

Ігри розуму (IMDb - 8.3)

Історія Джона Форбса Неша-молодшого розповість про талановитого математика, що зробив вагомий внесок в теорію ігор. Однак його видатний розум був помічений не тільки вченими - агент ЦРУ доручає Нешу роботу з дешифрування прихованої в публічних джерелах таємної інформації. Чим це загрожує молодому генію?

5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Кадр з фільму "Ігри розуму"

Темні часи (IMDb - 7.4)

Коли на східному фронті тільки почалася Друга світова, багато хто в Англії були впевнені, що з Гітлером можна домовитися. Цією думки тримався тодішній прем'єр-міністр Чемберлен, проте Уїнстон Черчілль збирав голоси в парламенті, щоб змінити політику Британії.

5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Кадр з фільму "Темні часи"

Стів Джобс (IMDb - 7.2)

Історія життя одного з найвидатніших умів планети, засновника компанії Apple, Стіва Джобса.

5 біографічних фільмів з високим рейтингом на сьогоднішній вечір

Кадр з фільму "Стів Джобс"

Раніше ми писали про стрічки "Закохана в пустелі", "Маленькі жінки" і ще три фільми про письменниць.

Також читайте наш матеріал про 9 закордонних фільмів, які було відзнято в Україні.

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