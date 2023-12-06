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6 остросюжетных фильмов об украинских защитниках

Лучшие фильмы об украинских военных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Фильмы об украинских защитниках являются важной частью формирования нашей культуры. Каждый украинец должен знать, какие пытки проходят воины ради того, чтобы мы все проснулись с утра.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие фильмы об украинских военных и охотно делится этим списком с вами.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Зошит війни

Современная документальная кинолента, состоящая из десятков любительских видео украинских военных. Они снимали все эти ролики на мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры.

Роман Любой, режиссер этого фильма профессионально возвел все ролики в одну большую и важную картину о реальных буднях украинских военных на разных направлениях.

 

Бачення метелика

В центре сюжета появляется аэроразведчица Лиля, которая пережила сексуальное насилие в плену и вернулась домой. Она справляется с ПТСР и пытается адаптироваться к гражданской жизни со своими травмами.

 

Черкаси

Фильм раскрывает историю сопротивления украинских моряков во время оккупации Крыма россиянами. В этой киноленте прослеживается история стагнации украинского флота во времена Януковича и предательство части наших офицеров во время оккупации Автономной республики.

 

Білий ворон

История фильма рассказывает о профессиональном снайпере, который до потери жены на войне был пацифистом. Это биографическая история реального украинского снайпера Николая Воронина.

 

Иловайськ 2014. Батальон Донбас

Фильм посвящен добровольческому батальону "Донбасс" в боях за Иловайск в 2014 году. Главная особенность фильма в том, что большинство ролей исполнили не актеры, а именно участники батальона.

 

Киборги

Фильм известного украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблоева посвящен обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 годах. Его оборона длилась 242 дня и стала символом героизма украинских войск.

Раньше мы рассказывали о том, кто такой Флориан Юрьев, фильм о котором наделал шум среди украинцев.

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