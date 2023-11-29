Хто такий Флоріан Юрʼєв, фільм про якого наробив шуму серед українців

30 листопада в обмежений прокат київських кінотеатрів виходить фільм Олексія Радинського “Нескінченність за Флоріаном”. Він розповідає про останні роки життя митця та архітектора Флоріана Юрʼєва, коли його головне творіння, “Літаючу тарілку”, намагається знищити забудовник задля чергового ТЦ.

РБК-Україна (проект Styler) розібралося, чому це цікавий фільм та за що він став найкращим доком 2022 року за версією премії кінокритиків "Кіноколо".

Хто такий Флоріан Юрʼєв

Юрʼєв був рівностороннім митцем - архітектором, художником, композитором та дослідником. Саме він став автором радянського герба Києва (з 1969 до 1995 року), архітектором київської “Літаючої тарілки” біля станції метро "Либідська" і столичного житлового масиву в мікрорайоні "Нивки".

Також він був співавтором памʼятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро “Хрещатик”.

Крім цього, Юрʼєв був майстром скрипкових музичних інструментів - він створив низку моделей скрипок.

Флоріан Юр’єв (фото: Вікіпедія)

Чому про нього зняли кіно

Повнометражний фільм виріс з короткого метру "Колір фасаду: Синій", коли команда зрозуміла, що особистість Флоріана неосяжна, але дуже цікава.

Режисер Олексій Радинський знімав “Літаючу тарілку” вже в трьох своїх фільмах.

"Коли я її побачив уперше, вона асоціювалася з космосом і польотом людської фантазії, а тепер неминуче з колізією космічного польоту фантазії та буденною тупістю. Всі три фільми були спорідненими проєктами. Ми їх робили одночасно, і в документальному кіно ти не знаєш, який фільм знімаєш наперед. Починаєш одне, а потім виходить щось інше. Наприклад, фільм "Колообіг" складається великою мірою з кадрів, які не ввійшли в кіно про тарілку. Ми використовували міську електричку як долі, їздили на ній, бо на той час її можна було використати як знаряддя для рухомої фіксації змін, які відбуваються в місті", - розповів він виданню DTF Magazine.

Олексій був знайомий з Флоріаном Іллічем задовго до початку зйомок фільму. Поштовхом фільмувати його думки та дії, а також позицію щодо естетики, стала чергова спроба захоплення Тарілки, яка, на відміну від попередніх, виявилося серйозною загрозою.

"Літаюча тарілка" (фото: Вікіпедія)

"Я зрозумів, що Флоріан Юр’єв - це людина-всесвіт задовго до того, як почалася робота над фільмом. Я познайомився з Флоріаном Іллічем десять років тому. Це був 2012 рік, тоді сталася одна з попередніх спроб рейдерського захоплення ансамблю “Літаючої тарілки”. Ця спроба була досить кволою, у порівнянні з тим, що сталося потім. Але спільнота вже тоді почала реагувати, хоча вона й була дуже маленька", - цитує режисера The Village.

На жаль, Флоріан Юрʼєв не встиг побачити фільм. Він помер у 2021 році від раку у віці 92 років.

Світова премʼєра стрічки відбулася на поважному фестивалі в Роттердамі, а українська - на Docudays UA вже під час повномасштабного вторгнення.

Додамо, що фільм можна переглянути в обраних кінотеатрах протягом першого вікенду. Квитки доступні за посиланням.