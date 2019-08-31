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Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде

Новости » Политика    31.08.2019 - 20:37
Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пока что есть реальная опасность

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

По словам президента, это опасно и он ждет, когда позволят.

"Очень сложный вопрос. Я с этим боролся и борюсь. Честно скажу, что мне не разрешают. Пока что есть реальная опасность, я не хочу говорить фамилии людей. Мы получим информацию и мне позволяют так как было уже несколько примеров, когда образно говоря было совсем опасно ", - заявил Зеленский.

Отметим, Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану.

Напомним, Зеленский во время выступления в Верховной Раде назвал 100 дней своего президентства "прогулкой в сумерках".

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что Зеленский даст пресс-конференцию по случаю 100 дней президентства. В частности, на вопрос о том, стоит ли ожидать пресс-конференцию Зеленского, он ответил "Да". По его словам, она состоится в этом году.

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