6 городніх та садових справ, які треба зробити перед відпусткою

Зібрати врожай

Перше, що потрібно зробити, це критично оцінити сад, щоб визначити, що ще достигає, а що вже принесло врожай. Обов'язково зберіть стиглі плоди і огляньте інші фруктові дерева і овочеві культури.

До того ж радять зібрати й ті плоди, які можуть достигнути на веранді або в оселі - адже, якщо поїздка тривала, овочі й фрукти перестигнуть.

Постарайтеся зробити це принаймні за день або два до від'їзду, щоб у вас було достатньо часу для інших справ.

Перевірити прогноз погоди

Ще один важливий крок, який, за словами фахівців, відіграє вирішальну роль у догляді за садом перед поїздкою - це витратити кілька хвилин на перевірку прогнозу погоди на наступні дні.

Якщо прогноз погоди обіцяє рясні дощі, не потрібно турбуватися про встановлення будь-якої системи поливу. Натомість буде краще дозволити дощу подбати про зволоження рослин.

Встановити систему поливу

Якщо ваша відпустка припадає на тиждень, коли за прогнозом дощів не передбачається, буде мудрим рішенням встановити автоматичну систему поливу, щоб подбати про зволоження рослин.

Можна встановити спеціальні таймери, щоб поливати рослини через один чи три дні тощо - це допоможе підтримувати сад і город у належному стані.

Полити і замульчувати рослини перед від'їздом

Хоча садівники припускають, що сад і город має бути в порядку протягом тижневої відпустки, все ж варто ретельно полити і замульчувати його перед від'їздом.

Мульча допоможе утримати вологу з води до того моменту, як увімкнеться ваша система поливу або ж піде дощ.

Позбутися шкідників

За кілька днів до від'їзду рекомендують ретельно оглянути рослини саду й городі, щоб виявити будь-які ознаки пошкодження шкідниками та хворобами.

А якщо ви зробите це принаймні за тиждень до від'їзду, у вас буде час розв'язати можливі проблеми, щоб ваші рослини мали більше шансів вижити і рости, поки ви будете у від'їзді.

Попросити друзів або родичів доглянути за рослинами

Якщо ваша поїздка досить тривала і ви не певні що система зволоження працюватиме або переживайте через можливих шкідників - можна звернутися по допомогу до друзів або родичів, попросивши періодично доглядати за рослинами.

Переконайтеся, що ви просите надійну людину - і дайте їй якомога простіші інструкції, особливо якщо вона не є таким же любителем саду, як ви.

Також буде корисно залишити інструменти, які знадобляться, у легкодоступних місцях, а також записку чи повідомлення з інструкціями до кожної речі.