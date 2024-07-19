6 огородных и садовых дел, которые нужно сделать перед отпуском

Собрать урожай

Первое, что нужно сделать, это критически оценить сад, чтобы определить, что еще созревает, а что уже принесло урожай. Обязательно соберите спелые плоды и осмотрите другие фруктовые деревья и овощные культуры.

К тому же советуют собрать и те плоды, которые могут созреть на веранде или в доме - ведь, если поездка продолжительная, овощи и фрукты перезреют.

Постарайтесь сделать это, по крайней мере, за день или два до отъезда, чтобы у вас было достаточно времени для других дел.

Проверить прогноз погоды

Еще один важный шаг, который, по словам специалистов, играет решающую роль в уходе за садом перед поездкой - это потратить несколько минут на проверку прогноза погоды на следующие дни.

Если прогноз погоды обещает сильные дожди, не нужно беспокоиться об установлении какой-либо системы полива. Вместо этого будет лучше позволить дождю позаботиться об увлажнении растений.

Установить систему полива

Если ваш отпуск приходится на неделю, когда по прогнозу дождей не предполагается, будет мудрым решением установить автоматическую систему полива, чтобы позаботиться об увлажнении растений.

Можно установить специальные таймеры, чтобы поливать растения через один или три дня - это поможет поддерживать сад и огород в надлежащем состоянии.

Полить и замульчировать растения перед отъездом

Хотя садоводы предполагают, что сад и огород должен быть в порядке в течение недельного отпуска, все же следует тщательно полить и замульчировать его перед отъездом.

Мульча поможет удержать влагу из воды до того момента, как включится ваша система полива или пойдет дождь.

Избавиться от вредителей

За несколько дней до отъезда рекомендуют тщательно осмотреть растения в саду и огороде, чтобы выявить какие-либо признаки повреждения вредителями и болезнями.

А если вы сделаете по крайней мере за неделю до отъезда, у вас будет время решить возможные проблемы, чтобы ваши растения имели больше шансов выжить и расти, пока вы будете в отъезде.

Попросить друзей или родственников ухаживать за растениями

Если ваша поездка достаточно продолжительна и вы не уверены, что система увлажнения будет работать или переживайте из-за возможных вредителей - можно обратиться за помощью к друзьям или родственникам, попросив периодически ухаживать за растениями.

Убедитесь, что вы просите надежного человека - и дайте ему как можно более простые инструкции, особенно если он не является таким же любителем сада, как вы.

Также будет полезно оставить инструменты, которые понадобятся, в легкодоступных местах, а также записку или сообщение с инструкциями к каждой вещи.