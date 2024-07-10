Потурбуйтеся про сад і город: список обов'язкових справ в липні для гарного врожаю

Липень, хоч і літній місяць, не звільняє від деяких садових і городніх справ. Адже регулярний догляд, особливо у липневу спеку, необхідний для здорового розвитку рослин і гарного врожаю.

Про те, що потрібно зробити в саду і на городі в липні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс про городні рослини Vse Roste .

Що робити на городі в липні

Город - важливе місце в липні. Догляду - захисту від бур'янів, розпушування ґрунту, рясного поливу - потребує кожна рослина.

Щоб врожай був гарним, рекомендують подбати про кожну культуру відповідно до її особливостей:

Огірки : окрім регулярного поливу і підгодівлі, потрібно своєчасно збирати врожай, щоб запобігти переростанню та посприяти зростанню нових плодів.

: окрім регулярного поливу і підгодівлі, потрібно своєчасно збирати врожай, щоб запобігти переростанню та посприяти зростанню нових плодів. Морква : слід провести проріджування, залишивши найсильніші рослини - зберігаючи між ними відстань в 4 см і вносячи добрива з вмістом калію.

: слід провести проріджування, залишивши найсильніші рослини - зберігаючи між ними відстань в 4 см і вносячи добрива з вмістом калію. Капуста : радять збирати ранні сорти, щоб вони не розтріскалися від перезрівання. А от капусту пізніх та середніх сортів потрібно підгодувати органічними сполуками та захистити від шкідників; цвітну капусту варто захистити ще й від сонячного проміння.

: радять збирати ранні сорти, щоб вони не розтріскалися від перезрівання. А от капусту пізніх та середніх сортів потрібно підгодувати органічними сполуками та захистити від шкідників; цвітну капусту варто захистити ще й від сонячного проміння. Буряк : цю культуру рекомендують прорідити, залишивши відстань між рослинами в 10-13 см.

: цю культуру рекомендують прорідити, залишивши відстань між рослинами в 10-13 см. Томати : томатам в липні потрібне регулярне пасинкування, щоб поживні речовини надійшли плодам. Крім цього, радять захистити рослини від фітофтори, використовуючи біопрепарати, за 2-3 дні до збирання помідорів .

: томатам в липні потрібне регулярне пасинкування, щоб поживні речовини надійшли плодам. Крім цього, радять захистити рослини від фітофтори, використовуючи біопрепарати, за 2-3 дні до збирання помідорів . Часник : цю рослину можна прибирати вже в липні, викопавши цибулинки, зв'язавши їх в пучки та підвісивши для висихання.

: цю рослину можна прибирати вже в липні, викопавши цибулинки, зв'язавши їх в пучки та підвісивши для висихання. Цибуля : рослину у липні варто захистити від цибулевої мухи. Крім цього, рекомендують регулярно поливати і прополювати грядки, припинивши зрошування за 2-3 тижні до збору цибулин.

: рослину у липні варто захистити від цибулевої мухи. Крім цього, рекомендують регулярно поливати і прополювати грядки, припинивши зрошування за 2-3 тижні до збору цибулин. Картопля: окрім збору врожаю молодої картоплі, середня та пізню картоплю потрібно захистити від фітофтори, не забуваючи про полив.

Посів нових культур

Окрім збору врожаю, в липні радять сіяти рослини з коротким вегетаційним періодом. Наприклад такі:

редис;

редька;

ріпа;

салат;

кріп;

шпинат;

коріандр.

Що треба зробити на городі в липні (ілюстративне фото: Freepik)

Що зробити в липні в саду

Середина літа - важливий період для догляду і обробкою садових рослин від паразитів.

Крім цього, в липні вже достигають деякі плоди та ягоди. Загалом, липневу роботу в саду можна поділити на наступні категорії:

полив;

обробка та захист рослин;

підгодовування листяних улюбленців;

збір врожаю.

Полив рослин в саду

Це обов'язкова робота влітку, особливо в спекотний період. Адже недостатня кількість вологи негативно впливає на плоди, вони осипаються або не дозрівають до потрібного розміру.

Тож полив має бути рясним, 1-2 відра - недостатньо для великих дерев. Відповідно до віку та розміру дерева, об'єм води, який радять обрати для поливу, може становити 50-100 л для кожного екземпляру.

Та важливо поливати дерево не тільки біля стовбура, а й зволожувати землю довкола. Не слід забувати про улюблені "чагарники" з ягодами, особливо про малину - саме в липні ця рослина приносить плоди.

Проте, на відміну від поливу дерев, ягідні рослини слід поливати лише під корінь, щоб уникнути поширення грибка.

Захист та обробка рослин від шкідників

Коли плоди ростуть, їх надзвичайно важливо захистити від шкідників та захворювань. В липні рекомендують здійснювати наступне.

Перевірка стану фруктових дерев: найлегше позбутися шкідників, або врятувати дерево від хвороби - одразу, коли проблема була виявлена. Тому слід звертати увагу на раптову появу плям на листках, пошкодження країв гусінню або зміну форми пагінців.

найлегше позбутися шкідників, або врятувати дерево від хвороби - одразу, коли проблема була виявлена. Тому слід звертати увагу на раптову появу плям на листках, пошкодження країв гусінню або зміну форми пагінців. Обробка для профілактики : ця дія допомагає захистити рослину від шкідників, щоб запобігти розвитку хвороб культур. Радять обприскувати рослини фунгіцидами (Хорус, Скор, Топаз тощо) та інсектицидами (Актара, Енжіо тощо) відповідно до рекомендацій виробника.

: ця дія допомагає захистити рослину від шкідників, щоб запобігти розвитку хвороб культур. Радять обприскувати рослини фунгіцидами (Хорус, Скор, Топаз тощо) та інсектицидами (Актара, Енжіо тощо) відповідно до рекомендацій виробника. Захист врожаю від птахів : важливо встановити спеціальні відлякувачі або сітку від птахів, щоб захистити врожай від ворон, сорок та дроздів.

: важливо встановити спеціальні відлякувачі або сітку від птахів, щоб захистити врожай від ворон, сорок та дроздів. Лікування хворих рослин: у разі виявлення ознак комах-паразитів чи хвороби, слід одразу почати лікувати рослину, щоб врятувати врожай. Проте, якщо плоди потрібно зібрати менш ніж за 3 тижні, необхідно обирати м'які методи лікування - так звані біопрепарати.

Підгодовування рослин

З появою плодів, дерева і рослини все більше потребують поживних речовин. Тому додатково радять вносити корисні речовини разом з поливом - 1-2 рази за липень.

Рекомендують обирати добрива з вмістом азоту та калію, використовуючи магазинні засоби або органічні сполуки.

Визначити потребу рослини можна за довжиною пагонів, що з'явилися цього року - якщо вони не довші за 30 см, радять внести добрива.

Збір плодів

В липні достигають багато смачних і, безумовно, корисних плодів, які слід збирати якнайшвидше після дозрівання.

Серед плодів, що достигають в липні, наступні:

малина;

вишня;

ірга;

аґрус;

смородина (чорна і біла).

Збирати плоди радять в міру дозрівання, тобто, в декілька етапів. Адже перезрілі плоди можуть привернути увагу птахів та ос.

Крім цього, такі ягоди будуть занадто м'якими, тож їх рекомендують використати для варення та соку.

В липні також можуть приносити плоди ранні сорти фруктових дерев. Це зумовлює необхідність встановлення підпор під гілля. Адже рясно всипане плодами гілки можуть не витримати вагу - і зламатися.

Тож приділення уваги кожній рослині в липні - в саду і на городі - неодмінно допоможе отримати гарний та здоровий врожай.