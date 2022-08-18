6 гениальных лайфхаков, которые помогут вам сделать балкон мечты и избавиться от хлама

Балкон в квартире нужен совсем не для хранения на нем банок, лыж, стройматериалов и запасных шин к автомобилю. На этой площади можно сделать отличный рабочий кабинет, место отдыха или просто уютный уголок, где можно выпить чаю и понаблюдать за городом.

Избавьтесь от хлама

Соберите всю волю в кулак и начните выбрасывать все, что вы собирали долгие годы на балконе. Поверьте, если сломанный стул стоит там уже пару лет - вы его уже точно чинить не станете.

Старый строительный мусор, банки с краской, которая давно засохла, невероятное количество банок, которые вы никогда не будете использовать - выносите все старое и давно забытое.

Утепленный и застекленный балкон будет беречь тепло в квартире (pinterest.com)

Застеклите и утеплите балкон

Если ваш балкон до сих пор не застеклен - займитесь этим до наступления холодов. Стоит сразу и утеплить его. Это поможет вам сэкономить зимой на отоплении всей квартиры. А стекла защитят балкон от пыли, грязи и дадут возможность использовать его круглогодично.

Освободите пространство

Если площадь вашего балкона позволяет - сделайте по бокам шкафы для хранения нужных предметов. Пусть это будет стеллаж с полками от пола до потолка. Если не хотите "съедать" пространство и ставить двери, возьмите пластиковые коробки или картонные, отсортируйте вещи и каждую коробку подпишите. Хранение мелочей в коробках позволит создать порядок.

Как вариант - повесьте веселые шторки на крючки или даже используйте штору для душа - она дольше будет служить, а почистить ее можно за 5 минут.

Лыжи, санки, велосипеды или шины попробуйте подвесить к потолку с помощью специальных кронштейнов или крепежей.

Пространство на балконе освободите максимально (pinterest.com)

А если квартира арендована?

Вы арендовали квартиру с балконом и там хозяин жилья хранит свои вещи, которые выбросить нельзя. Не беда. Возьмите картонные коробки, сложите туда аккуратно чужие вещи и подпишите их. А потом из коробок сделайте импровизированный стеллаж.

Если вы не хотите вкладывать свои средства для места хранения на балконе, вас спасут большие пластиковые контейнеры, которые отлично устанавливаются друг на друга. В них можно хранить абсолютно все, а при переезде упаковывать вещи будет не нужно.

Мебель на балкон

Ставить большой стол на балкон не имеет смысла и даже журнальный (или кофейный столик) может занимать много места. Установите складной столик, который можно будет открыть и закрыть - по необходимости.

Можно поставить также складные столики или кресла. В сложенном виде такие стульчики можно подвешивать на стену, на крючки и они не будут занимать место.

Кроме того, мебель на балкон можно сделать из подручных средств - ящиков, поддонов. Мягкую часть - из старых одеял. Или поискать варианты, как дать вторую жизнь старым вещам.

Если вы хотите оборудовать на балконе рабочее место, то без хорошего кресла и удобного столика вам не обойтись.

Используйте на балконе складную мебель (pinterest.com)

Украшаем балкон

Прикрепите к стенам или к потолку крючки или полочки для цветов - это добавит уюта на вашем балконе.

Еще стоит повесить на балконе маленькие лампочки, которые создадут уют по вечерам. На пол постелите цветной коврик. Если балкон закрытый - положите несколько пледов для прохладных вечеров.

Украсьте балкон цветами (pinterest.com)