6 геніальних лайфхаків, які допоможуть вам зробити балкон мрії і позбутися від мотлоху

Балкон у квартирі потрібен зовсім не для зберігання на ньому банок, лиж, будматеріалів і запасних шин до автомобіля. На цій площі можна зробити відмінний робочий кабінет, місце відпочинку або просто затишний куточок, де можна випити чаю і поспостерігати за містом.

Позбавтеся від мотлоху

Зберіть всю волю в кулак і почніть викидати все, що ви збирали довгі роки на балконі. Повірте, якщо зламаний стілець стоїть там вже пару років - ви його вже точно лагодити не станете.

Старе будівельне сміття, банки з фарбою, яка давно засохла, неймовірна кількість банок, які ви ніколи не будете використовувати - виносьте все старе і давно забуте.

Утеплений і засклений балкон буде берегти тепло у квартирі (pinterest.com)

Заскліть і утеплите балкон

Якщо ваш балкон досі не засклений - займіться цим до настання холодів. Варто відразу й утеплити його. Це допоможе вам заощадити взимку на опаленні всієї квартири. А скла захистять балкон від пилу, бруду і дадуть можливість використовувати його цілий рік.

Звільніть простір

Якщо площа вашого балкона дозволяє - зробіть з боків шафи для зберігання потрібних предметів. Нехай це буде стелаж з полицями від підлоги до стелі. Якщо не хочете "з'їдати" простір і ставити двері, візьміть пластикові коробки або картонні, відсортуйте речі та кожну коробку підпишіть. Зберігання дрібниць в коробках дозволить створити порядок.

Як варіант - повісьте веселі шторки на гачки або навіть використовуйте штору для душу - вона довше буде служити, а почистити її можна за 5 хвилин.

Лижі, санки, велосипеди або шини спробуйте підвісити до стелі за допомогою спеціальних кронштейнів або кріплень.

Простір на балконі звільніть максимально (pinterest.com)

А якщо квартира орендована?

Ви орендували квартиру з балконом і там господар житла зберігає свої речі, які викинути не можна. Не біда. Візьміть картонні коробки, складіть туди акуратно чужі речі та підпишіть їх. А потім з коробок зробіть імпровізований стелаж.

Якщо ви не хочете вкладати свої кошти для місця зберігання на балконі, вас врятують великі пластикові контейнери, які відмінно встановлюються один на одного. У них можна зберігати абсолютно все, а при переїзді упаковувати речі буде не потрібно.

Меблі на балкон

Ставити великий стіл на балкон не має сенсу і навіть журнальний (або кавовий столик) може займати багато місця. Встановіть складаний столик, який можна буде відкрити та закрити - за потребою.

Можна поставити також складні столики або крісла. У складеному вигляді такі стільчики можна підвішувати на стіну, на гачки й вони не будуть займати місце.

Крім того, меблі на балкон можна зробити з підручних засобів - ящиків, піддонів. М'яку частину - зі старих ковдр. Або пошукати варіанти, як дати друге життя старим речам.

Якщо ви хочете обладнати на балконі робоче місце, то без хорошого крісла і зручного столика вам не обійтися.

Використовуйте на балконі Складні меблі (pinterest.com)

Прикрашаємо балкон

Прикріпіть до стін або до стелі гачки або полички для квітів - це додасть затишку на вашому балконі.

Ще варто повісити на балконі маленькі лампочки, які створять затишок вечорами. На підлогу постеліть кольоровий килимок. Якщо балкон закритий - покладіть кілька пледів для прохолодних вечорів.

Прикрасьте балкон квітами (pinterest.com)