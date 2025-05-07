6 фільмів, які проженуть поганий настрій: легкі, смішні та надихаючі історії

Іноді, щоб поліпшити настрій, достатньо підібрати гарний фільм. Ми зібрали стрічки, які заряджають позитивом та надихають жити.

Що подивитися для гарного настрою - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

"Таємне життя Волтера Мітті"

Звичайний хлопець Волтер Мітті живе тихим і безтурботним життям, поки не втручається доля. Він вирушає в сповнену пригод подорож, яка змушує його переосмислити своє буття та вчить насолоджуватися моментом.



"Почати знову"

Молода, але невпевнена музикантка, розкриває свій талант завдяки підтримці подруги та несподіваному знайомству. Колишній продюсер Ден, який втратив усе, окрім віри в музику, стає наставником дівчини та допомагає повірити у себе.



"Маленька міс Щастя"

Зворушлива трагікомедія про родину Гуверів, яка попри сварки об’єднується заради здійснення мрії маленької Олів. Разом сімейство вирушає у подорож на дитячий конкурс краси, яка призводить до кумедних пригод та змушує переосмислити життя.



"Ліцензія на весілля"

Нещодавно заручені Бен і Сейді з нетерпінням чекають весілля. Проблема в тому, що родинною церквою нареченої керує преподобний Френк, який не благословить союз пари, поки ті не пройдуть його курс підготовки до шлюбу.



"Поцілунок невдахи"

Добра та повчальна комедія про удачу. Ешлі відома усім як найщасливіша жінка на світі, проте одна випадкова зустріч з молодим чоловіком назавжди змінює її життя. Вона розуміє, що проміняла своє везіння на його невдачу. Чи зможе дівчина повернути своє щастя?



"Час жити"

Несподівана зустріч об'єднує серця Алмут і Тобіаса. Вирушаючи у подорож кохання, вони відкривають важку правда, яка вчить цінувати життя та долати труднощі.