6 фильмов, которые прогонят плохое настроение: легкие, смешные и вдохновляющие истории

Иногда, чтобы улучшить настроение, достаточно подобрать хороший фильм. Мы собрали ленты, которые заряжают позитивом и вдохновляют жить.

"Тайная жизнь Уолтера Митти"

Обычный парень Уолтер Митти живет тихой и беззаботной жизнью, пока не вмешивается судьба. Он отправляется в полное приключений путешествие, которое заставляет его переосмыслить свое бытие и учит наслаждаться моментом.



"Начать снова"

Молодая, но неуверенная музыкантка, раскрывает свой талант благодаря поддержке подруги и неожиданному знакомству. Бывший продюсер Дэн, который потерял все, кроме веры в музыку, становится наставником девушки и помогает поверить в себя.



"Маленькая мисс Счастье"

Трогательная трагикомедия о семье Гуверов, которая несмотря на ссоры объединяется ради осуществления мечты маленькой Олив. Вместе семейство отправляется в путешествие на детский конкурс красоты, которое приводит к забавным приключениям и заставляет переосмыслить жизнь.



"Лицензия на свадьбу"

Недавно обрученные Бен и Сейди с нетерпением ждут свадьбы. Проблема в том, что семейной церковью невесты руководит преподобный Фрэнк, который не благословит союз пары, пока те не пройдут его курс подготовки к браку.



"Поцелуй неудачника"

Добрая и поучительная комедия об удаче. Эшли известна всем как самая счастливая женщина на свете, однако одна случайная встреча с молодым человеком навсегда меняет ее жизнь. Она понимает, что променяла свое везение на его неудачу. Сможет ли девушка вернуть свое счастье?



"Время жить"

Неожиданная встреча объединяет сердца Алмут и Тобиаса. Отправляясь в путешествие любви, они открывают трудную правду, которая учит ценить жизнь и преодолевать трудности.