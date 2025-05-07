6 фильмов, которые прогонят плохое настроение: легкие, смешные и вдохновляющие истории
Иногда, чтобы улучшить настроение, достаточно подобрать хороший фильм. Мы собрали ленты, которые заряжают позитивом и вдохновляют жить.
Что посмотреть для хорошего настроения - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
"Тайная жизнь Уолтера Митти"
Обычный парень Уолтер Митти живет тихой и беззаботной жизнью, пока не вмешивается судьба. Он отправляется в полное приключений путешествие, которое заставляет его переосмыслить свое бытие и учит наслаждаться моментом.
"Начать снова"
Молодая, но неуверенная музыкантка, раскрывает свой талант благодаря поддержке подруги и неожиданному знакомству. Бывший продюсер Дэн, который потерял все, кроме веры в музыку, становится наставником девушки и помогает поверить в себя.
"Маленькая мисс Счастье"
Трогательная трагикомедия о семье Гуверов, которая несмотря на ссоры объединяется ради осуществления мечты маленькой Олив. Вместе семейство отправляется в путешествие на детский конкурс красоты, которое приводит к забавным приключениям и заставляет переосмыслить жизнь.
"Лицензия на свадьбу"
Недавно обрученные Бен и Сейди с нетерпением ждут свадьбы. Проблема в том, что семейной церковью невесты руководит преподобный Фрэнк, который не благословит союз пары, пока те не пройдут его курс подготовки к браку.
"Поцелуй неудачника"
Добрая и поучительная комедия об удаче. Эшли известна всем как самая счастливая женщина на свете, однако одна случайная встреча с молодым человеком навсегда меняет ее жизнь. Она понимает, что променяла свое везение на его неудачу. Сможет ли девушка вернуть свое счастье?
"Время жить"
Неожиданная встреча объединяет сердца Алмут и Тобиаса. Отправляясь в путешествие любви, они открывают трудную правду, которая учит ценить жизнь и преодолевать трудности.
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