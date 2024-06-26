6 ефективних вправ, які допоможуть спалити багато калорій

Під час тренування усі хочуть спалювати чим більше калорій. А це лише один зі способів відстежити ефективність тренування. Є певні вправи, які допомагають спалити багато калорій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та тримайте в кожній руці по гантелі. Виконайте присідання, потім штовхніть п’яти, щоб натиснути на вагу над головою.
Повторіть три підходи по 12 повторень.
Станьте у положення планки з гантелями в кожній руці. Тягніть одну гантель у напрямку до стегна, зберігаючи стабільну планку. Повторіть три підходи по 10 повторень на руку.
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та обома руками тримайте гирю. Проведіть гирю між ніг, а потім поверніть її на висоту плечей. Виконайте чотири підходи по 20 повторень.
Для такої вправи знадобиться твердий ящик або спеціальна сходинка. Стрибніть м’яко на ящик, злегка зігнувши коліна. Зробіть крок назад і повторіть чотири підходи по 12 повторень.
Тримайте один кінець кожної мотузки в руці. Виконуйте хвилі або удари мотузками протягом 30 секунд. Відпочиньте 30 секунд і повторіть чотири підходи.
Канати (фото: eatthis.com)
Тяги з гантелями в нахилі (фото: eatthis.com)
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