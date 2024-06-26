6 ефективних вправ, які допоможуть спалити багато калорій

Присідання з гантелями

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та тримайте в кожній руці по гантелі. Виконайте присідання, потім штовхніть п’яти, щоб натиснути на вагу над головою.

Повторіть три підходи по 12 повторень.

Присідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Планка з гантелями

Станьте у положення планки з гантелями в кожній руці. Тягніть одну гантель у напрямку до стегна, зберігаючи стабільну планку. Повторіть три підходи по 10 повторень на руку.

Планка з гантелями (фото: eatthis.com)

Махи гирями

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та обома руками тримайте гирю. Проведіть гирю між ніг, а потім поверніть її на висоту плечей. Виконайте чотири підходи по 20 повторень.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Стрибки

Для такої вправи знадобиться твердий ящик або спеціальна сходинка. Стрибніть м’яко на ящик, злегка зігнувши коліна. Зробіть крок назад і повторіть чотири підходи по 12 повторень.

Стрибки (фото: eatthis.com)

Канати

Тримайте один кінець кожної мотузки в руці. Виконуйте хвилі або удари мотузками протягом 30 секунд. Відпочиньте 30 секунд і повторіть чотири підходи.

Канати (фото: eatthis.com)

Тяги з гантелями в нахилі

Тяги з гантелями в нахилі (фото: eatthis.com)