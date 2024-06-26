6 эффективных упражнений, которые помогут сжечь много калорий

Во время тренировки все хотят сжигать больше калорий. А это только один из способов отследить эффективность тренировки. Есть определенные упражнения, помогающие сжечь много калорий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Встаньте, расставив ноги по ширине плеч и держите в каждой руке по гантели. Выполните приседания, затем толкните пятки, чтобы нажать на вес над головой.
Повторите три подхода по 12 повторений.
Станьте в положение планки с гантелями в каждой руке. Тащите одну гантель по направлению к бедру, сохраняя стабильную планку. Повторите три подхода по 10 повторений на руку.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч и обеими руками держите гирю. Проведите гирю между ног, а затем сверните ее на высоту плеч. Выполните четыре подхода по 20 повторений.
Для такого упражнения понадобится жесткий ящик или специальная ступенька. Прыгайте мягко на ящик, слегка согнув колени. Сделайте шаг назад и повторите четыре подхода по 12 повторений.
Держите один конец каждой веревки в руке. Следуйте волнам или ударам веревками в течение 30 секунд. Отдохните 30 секунд и повторите четыре подхода.
Канаты (фото: eatthis.com)
Тяга с гантелями в наклоне (фото: eatthis.com)
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